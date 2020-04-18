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Müjde Ar'ı askere çağırdılar! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu hakkında şoke eden gerçek

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar hakkındaki bu gerçek sizi çok şaşırtacak... Yeşilçam sinemasınde yüzlerce filmde rol alan Müjde Ar, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolde oynadı. Unutulmaz filmlerin başarılı kadın oyuncusu Müjde Ar'ı meğer yanlış tanıyormuşuz. Öyle ki Müjde Ar, bu gerçek yüzünden bir dönem askere bile çağrılmıştı. İşte özellikle Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Gülen Gözler, Öyle Olsun gibi filmleriyle hatırlanan Müjde Ar'ın gerçek ismi...

18.04.2020 09:00 - Son Güncelleme: 18.04.2020 09:00
Müjde Ar'ı askere çağırdılar! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu hakkında şoke eden gerçek

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Müjde Ar hakkında çok bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Bir zamanlar Kemal Sunal ile rol aldığı Kibar Feyzo filmindeki karakteri ile akıllarda 'cilveli güzel' olarak kalan Müjde Ar hakkında çok şaşıracağınız o gerçek...

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Müjde Ar'ı askere çağırdılar! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu hakkında şoke eden gerçek

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Müjde Ar'ı askere çağırdılar! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu hakkında şoke eden gerçek

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MUSTAFA CİNGİNTAŞ

Müjde Ar'ı askere çağırdılar! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu hakkında şoke eden gerçek

BURCU ESMERSOY KAMİLE BURCU ESMERSOY

Müjde Ar'ı askere çağırdılar! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu hakkında şoke eden gerçek

KADİR DOĞULU - ABDULKADİR DOĞULU

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