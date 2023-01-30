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Haberler Magazin Survivor'da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin 'oynamıyorum, kabul de etmiyorum' dedi halkayı Murat Ceylan'a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı

Survivor'da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin 'oynamıyorum, kabul de etmiyorum' dedi halkayı Murat Ceylan'a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı

Survivor'da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin 'oynamıyorum, kabul de etmiyorum' dedi halkayı Murat Ceylan'a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı. Survivor 2023 yarışmacıları arasında kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Survivor yeni bölümüne yaşanan gerginlik damga vurdu. Bu akşam ekrana gelecek olan dokunulmazlık oyununda Survivor Aysu'nun Murat Ceylan'a yaptığı hareket ortalığı karıştırdı.

30.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 30.01.2023 13:59
Survivor’da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin ’oynamıyorum, kabul de etmiyorum’ dedi halkayı Murat Ceylan’a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı

Survivor'da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin 'oynamıyorum, kabul de etmiyorum' dedi halkayı Murat Ceylan'a fırlattı ünlü sunucu öfkeden köpürdü.

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Survivor’da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin ’oynamıyorum, kabul de etmiyorum’ dedi halkayı Murat Ceylan’a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in kendi istekleri doğrultusunda ayrıldıkları Survivor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yusuf Güney'in yarışmaya veda etmesi izleyiciler de şok etkisi yaratırken Survivor'ın yeni bölümüne büyük bir gerginlik damga vurdu.

Survivor’da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin ’oynamıyorum, kabul de etmiyorum’ dedi halkayı Murat Ceylan’a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı

Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ı çileden çıkardı.

Survivor’da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin ’oynamıyorum, kabul de etmiyorum’ dedi halkayı Murat Ceylan’a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı

Kural hatası yapan Aysu Keskin'in sayısı Murat Ceylan tarafından iptal edildi. Keskin, "Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan etti.

Survivor’da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin ’oynamıyorum, kabul de etmiyorum’ dedi halkayı Murat Ceylan’a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı

Fragmanın ilerleyen bölümünde Keskin yarışırken kullanılan bir objeyi Murat Ceylan'a doğru fırlattı.

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