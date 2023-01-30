Survivor'da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin 'oynamıyorum, kabul de etmiyorum' dedi halkayı Murat Ceylan'a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı
Survivor'da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin 'oynamıyorum, kabul de etmiyorum' dedi halkayı Murat Ceylan'a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı. Survivor 2023 yarışmacıları arasında kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Survivor yeni bölümüne yaşanan gerginlik damga vurdu. Bu akşam ekrana gelecek olan dokunulmazlık oyununda Survivor Aysu'nun Murat Ceylan'a yaptığı hareket ortalığı karıştırdı.
30.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 30.01.2023 13:59
Survivor'da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin 'oynamıyorum, kabul de etmiyorum' dedi halkayı Murat Ceylan'a fırlattı ünlü sunucu öfkeden köpürdü.
Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in kendi istekleri doğrultusunda ayrıldıkları Survivor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yusuf Güney'in yarışmaya veda etmesi izleyiciler de şok etkisi yaratırken Survivor'ın yeni bölümüne büyük bir gerginlik damga vurdu.
Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ı çileden çıkardı.