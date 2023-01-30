Survivor’da ortalık birbirine girdi! Aysu Keskin ’oynamıyorum, kabul de etmiyorum’ dedi halkayı Murat Ceylan’a fırlattı ünlü sunucu çileden çıktı

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in kendi istekleri doğrultusunda ayrıldıkları Survivor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yusuf Güney'in yarışmaya veda etmesi izleyiciler de şok etkisi yaratırken Survivor'ın yeni bölümüne büyük bir gerginlik damga vurdu.