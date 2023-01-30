Şahmaran'ın Ural'ından bomba tepki! Sahneleriyle olay olmuştu Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'i görünce: "Bravo 3 kişilik..."
Şahmaran'ın Ural'ı Mahir Günşiray'dan bomba tepki! Sahneleriyle olay olmuştu yeni dizi Şahmaran... Dizinin oyuncusu olan Mahir Günşiray, sosyal medyada gördüğü paylaşımla küplere bindi. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'i görünce verdiği tepkiyle gündeme gelen Şahmaran'ın Ural'ı Mahir Günşiray bakın ne dedi.
"BRAVO 3 KİŞİLİK..."
Şahmaran'ın Ural'ından bomba tepki! Sahneleriyle olay olmuştu Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'i görünce ünlü oyuncu bakın ne dedi.
Şahmaran dizisinde rol alan Mahir Günşiray, dizinin tanıtımlarında Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in sürekli olmasından rahatsız oldu.
Şahmaran'da oynayan Mahir Günşıray, "Bravo! 3 kişilik dizi yapmışsınız! Başarılarınız devamını dilerim" diyerek tepkisini gösterdi.
"AKILSIZ TANITIM TAKTİKLERİ..."
Netflix Türkiye hesabına yorum yazarak tepkisini gösteren Günşiray, "Bir film ya da dizi, çekim ekibi dışında oyuncu ekibinin işidir. Çağımızda - özellikle Türkiye'de- ucuz ve akılsız tanıtım taktikleri birkaç kişiyi ön plana çıkarıp başarı sağlamak amacında oluyor, oysa -en çok emeği ve başarısı olan başroldeki oyuncular dışında- tüm oyuncuları da tanıtmayı hedeflese işin kendisi de bundan büyük fayda görür. Ama sığ bakış açısı hakim" dedi.