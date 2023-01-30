Şahmaran'ın Ural'ından bomba tepki! Sahneleriyle olay olmuştu Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'i görünce: "Bravo 3 kişilik..."

"AKILSIZ TANITIM TAKTİKLERİ..."

Netflix Türkiye hesabına yorum yazarak tepkisini gösteren Günşiray, "Bir film ya da dizi, çekim ekibi dışında oyuncu ekibinin işidir. Çağımızda - özellikle Türkiye'de- ucuz ve akılsız tanıtım taktikleri birkaç kişiyi ön plana çıkarıp başarı sağlamak amacında oluyor, oysa -en çok emeği ve başarısı olan başroldeki oyuncular dışında- tüm oyuncuları da tanıtmayı hedeflese işin kendisi de bundan büyük fayda görür. Ama sığ bakış açısı hakim" dedi.