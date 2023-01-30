Yeter artık Taha! "Param yok estetiklerimi arkadaşım yaptırdı" demişti Taha Duymaz'ın son halini görenler bir kez daha inanamadı
Tüm Türkiye onu çektiği yemek videolarıyla tanıdı. Yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle sıcak bir konsept sunan Taha Duymaz, önlenemez bir yükselişe geçti. Ancak kendisine pozitif bir imajla gelen şöhret bir anda büründüğü tavırlar sonrası onu antipatik kıldı. Bir dönem hesabı da kapatılan Taha Duymaz şimdielerde TikTok'ta paylaştığı videolarla geçimini sağlıyor. 'Yokluk' temalı konseptinin aksine burun estetiği olan Taha Duymaz son dönemde de yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde "Benim param yok estetiklerimi arkadaşım yaptırdı" diyen Taha Duymaz yine, yeniden son haliyle şaşırttı.
Değişimiyle gündemde olan Duymaz, Armağan Çağlayan'a konuk olmuştu. Taha Duymaz çocukken çöp topladıklarını çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatmıştı.
Yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz, Armağan Çağlayan'ın YouTube paylaşımlarından para kazanıp kazanmadığını sorunca, "Çok şükür kazanıyorum ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Yetmiyor! Yemek malzemesine 400-500 TL veriyorum. Reklamdan kazancım da 3-4 bin TL. Zaten sosyal medyada 'imkansızlıklar içinde yemek yapan' olarak tanındım. Elimde ne malzeme varsa onunla tarif veriyorum. İnsanlar 'Artık para kazanmaya başladın, güzel şeyler üret' demeye başladı. Olsa zaten üretiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Acaba söylemem doğru olur mu? Bir arkadaşım vardı. Kendisi ünlü, ismini verip vermemekte kararsız kaldım. O aradı, 'Geçen story atmıştın, burnundan dolayı nefes alamıyordun' dedi. 'İstersen arkadaşım hem estetik yapabilir, hem de burundaki eti alabilir' dedi. 'Çok sevinirim' dedim. Zaten zor durumdayım. Düşünüyorum o kadar para biriktirip, burun estetiğine vereceğim! Sağ olsun o abi burnumu yaptırdı.