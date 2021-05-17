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Survivor'da olaylar set dışına taştı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri kapıştı! Ayşe'nin ailesi Aleyna'nın kardeşine 'yaratık' demiş

Survivor'ın bayram özel büyük ödülü kaos çıkardı... Survivor'da bayram ödülü olarak yarışmacıların aileleri Dominik Cumhuriyeti'ne getirildi. Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ile kardeşi Cansu'nun buluşması gündeme damgasını vururken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun Ayşe Yüksel'in ailesi hakkında sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklama herkesin ağzını açık bıraktı. Ayşe Yüksel cephesinden yanıt gecikmeyince bakın ortaya neler çıktı neler...

17.05.2021 10:15 - Son Güncelleme: 17.05.2021 10:15
Survivor'da olaylar set dışına taştı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri kapıştı! Ayşe'nin ailesi Aleyna'nın kardeşine 'yaratık' demiş

Survivor'da Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerilim aileleri arasına da sıçradı... Survivor 2021'in bayram haftası büyük ödülü ailelerdi. 2 ayaktan oluşan büyük ödül öncesi yarışmacıları aileleri bir süredir Dominik Cumhuriyeti'nde. Zaten ne olduysa burada oldu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleri kapıştı olaylar sosyal medyaya da yansıdı. İşte detaylar...

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Survivor'da olaylar set dışına taştı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri kapıştı! Ayşe'nin ailesi Aleyna'nın kardeşine 'yaratık' demiş

Survivor'da daha birkaç gün önce Aleyna - Batuhan aşkı konuşulup, her şey oldukça güzel bir şekilde giderken; bugün yaşanan büyük kaos konuşulmaya başlandı. Fakat bu kez kaosun sebebi yarışmacılar değil, aileler. Survivor'da bu kez de aileler birbirine girdi.

Survivor'da olaylar set dışına taştı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri kapıştı! Ayşe'nin ailesi Aleyna'nın kardeşine 'yaratık' demiş

Ayşe, söz konusu iddialar gerçeği yansıtıyorsa; ve eğer gerçekten suçluysa yarışmadan diskalifiye edilebilir. Aleyna'nın annesinin yaptığı o açıklama herkesin kanını dondurdu.

Survivor'da olaylar set dışına taştı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri kapıştı! Ayşe'nin ailesi Aleyna'nın kardeşine 'yaratık' demiş

AĞLATAN BULUŞMA

Survivor'ın bayram özel haftasının özel konukları vardı. Aylardır Survivor parkurlarında ter döken Survivor yarışmacılarının aileleri Dominik Cumhuriyet'ine gitti.

Survivor'da olaylar set dışına taştı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri kapıştı! Ayşe'nin ailesi Aleyna'nın kardeşine 'yaratık' demiş

Oyun öncesi aileleriyle kısa bir süre görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Özellikle engelli kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla buluşan Aleyna Kalaycıoğlu herkesi ağlattı.

Ancak bu ağlatan bu buluşma öncesi ortalığın karıştığı ortaya çıktı.