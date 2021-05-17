Survivor'da olaylar set dışına taştı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri kapıştı! Ayşe'nin ailesi Aleyna'nın kardeşine 'yaratık' demiş

Survivor'da daha birkaç gün önce Aleyna - Batuhan aşkı konuşulup, her şey oldukça güzel bir şekilde giderken; bugün yaşanan büyük kaos konuşulmaya başlandı. Fakat bu kez kaosun sebebi yarışmacılar değil, aileler. Survivor'da bu kez de aileler birbirine girdi.