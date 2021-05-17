Survivor'da olaylar set dışına taştı Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aileleri kapıştı! Ayşe'nin ailesi Aleyna'nın kardeşine 'yaratık' demiş
Survivor'ın bayram özel büyük ödülü kaos çıkardı... Survivor'da bayram ödülü olarak yarışmacıların aileleri Dominik Cumhuriyeti'ne getirildi. Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ile kardeşi Cansu'nun buluşması gündeme damgasını vururken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun Ayşe Yüksel'in ailesi hakkında sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklama herkesin ağzını açık bıraktı. Ayşe Yüksel cephesinden yanıt gecikmeyince bakın ortaya neler çıktı neler...
Survivor'da Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerilim aileleri arasına da sıçradı... Survivor 2021'in bayram haftası büyük ödülü ailelerdi. 2 ayaktan oluşan büyük ödül öncesi yarışmacıları aileleri bir süredir Dominik Cumhuriyeti'nde. Zaten ne olduysa burada oldu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleri kapıştı olaylar sosyal medyaya da yansıdı. İşte detaylar...