Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü 20 yaşında güzel bir genç kız oldu! İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı...

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! Eğitim hayatına İngiltere'de devam eden Nilüfer Yumlu'nun kızı Ayşe Nazlı, yeni yılı annesi ile birlikte geçirmek için İstanbul'a gelmişti. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. İşte 65 yaşındaki Nilüfer Yumlu'nun kızı Ayşe Nazlı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

17.05.2021 10:11 - Son Güncelleme: 17.05.2021 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





