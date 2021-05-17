Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! “Hangi hanımefendi” yanıtıyla gündeme bomba gibi düştü!

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Seda Sevin (40) ile ayrılan Kaya Çilingiroğlu (57), önceki gün Bebek'te yeni sevgilisi ile objektiflere takıldı. Kameralara birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden ikiliden Çilingiroğlu, muhabirlerin sorusuna verdiği, "Hangi hanımefendi!" yanıtıyla gündeme bomba gibi düştü!

17.05.2021 09:28 - Son Güncelleme: 17.05.2021 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





