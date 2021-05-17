Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! “Hangi hanımefendi” yanıtıyla gündeme bomba gibi düştü!
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları! Seda Sevin (40) ile ayrılan Kaya Çilingiroğlu (57), önceki gün Bebek'te yeni sevgilisi ile objektiflere takıldı. Kameralara birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden ikiliden Çilingiroğlu, muhabirlerin sorusuna verdiği, "Hangi hanımefendi!" yanıtıyla gündeme bomba gibi düştü!
17.05.2021 09:28
- Son Güncelleme: 17.05.2021 09:35
KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN PANİK ANLARI!
Oyuncu Hülya Avşar'ın (57) futbol yorumcusu eski eşi Kaya Çilingiroğlu Bebek'te bir şarküteride yeni sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülendi.
Basın mensuplarının fark eden çift, mekandan ayrı ayrıldı. İlk olarak Kaya Çilingiroğlu çıkarken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
HIZLA UZAKLAŞTILAR
Muhabirlerin sorularını "Hanımefendi kim ayrı ayrı çıkıyorsunuz?" sorulara Kaya Çilingiroğlu, "Hangi hanımefendi!" diyerek cevap vererek arabasına binerek uzaklaştı.
Kaya Çilingiroğlu'nun ardından yaklaşık 10 dakika sonra ayrılan esmer hanımefendi muhabirlerin sorularına cevap vermezken taksiye binerek hızla uzaklaştı.
DEFALARCA MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda Feraye Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile Bebek sahilde maskesiz bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.