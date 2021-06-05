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Survivor'da o isimler anadan üryan kadın erkek milyonların önüne çıktı sonra da bunu yaptılar! Yok böyle rezalet TV 8...

TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan Survivor'da artık final ışığı göründü. Az sayıda yarışmacının adada kalmasının ardından favoriler giderek netleşmeye başlıyor. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı Survivor Türkiye bir yana dursun, diğer bir yanda da paralel olarak Survivor Yunanistan va Survivor Romanya yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Özellikle Survivor Yunanistan hayli olaylı geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor Türkiye yarışmacılarıyla beraber parkura çıkan Survivor Yunanistan'da hamilelik ve terk etme vakalarının ardından bu kez Survivor tarihinin görmediği bir skandal yaşandı. Çırılçıplak güneşlenen yarışmacılar bakın sonra ne yaptı.

05.06.2021 18:01 - Son Güncelleme: 05.06.2021 18:02
Survivor'da o isimler anadan üryan kadın erkek milyonların önüne çıktı sonra da bunu yaptılar! Yok böyle rezalet TV 8...

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın final yapmasına sayılı günler kala heyecan en üst seviyede. Fakat Survivor sadece Türkiye'de yayınlanmıyor malumunuz. Paralel olarak Yunanistan ve Romanya'da yayınlanıyor kendi ülkelerinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'da o isimler anadan üryan kadın erkek milyonların önüne çıktı sonra da bunu yaptılar! Yok böyle rezalet TV 8...

Survivor Yunanistan'da ünlüler ve savaşçılar da şampiyonluk adına çetin bir mücadele veriyor. Zira Survivor Yunanistan bizimkinin aksine hayli olaylı ve bol skandallı geçiyor.

Survivor'da o isimler anadan üryan kadın erkek milyonların önüne çıktı sonra da bunu yaptılar! Yok böyle rezalet TV 8...

Önce hamilelik testi sonra da 2 yarışmacının yarışmayı terk etmesi derken bu kez uluorta bir skandal yaşandı Survivor Yunanistan'da. Ve bu olay kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

Survivor'da o isimler anadan üryan kadın erkek milyonların önüne çıktı sonra da bunu yaptılar! Yok böyle rezalet TV 8...

Geçtiğimiz günlerde Survivor Yunanistan ve Survivor Türkiye yarışmacıları parkurda bir araya geldi. Mavi takımlar ve kırmızı takımlar birleşerek birlikte kazanmak için ter döktü.

Survivor'da o isimler anadan üryan kadın erkek milyonların önüne çıktı sonra da bunu yaptılar! Yok böyle rezalet TV 8...

Oyunun galibi ve büyük ödülün sahibi kırmızı takım oldu. Zaten ne olduysa da bundan sonra oldu. Birazdan görecekleriniz sizi şoke edecek.