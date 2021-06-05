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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi sosyal medyayı salladı! Adeta birebir kopyası gibi şu benzerliğe bakın

O hem yetenekli, hem güzel, hem de Türkiye'nin en komik kadınlarından biri... 31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ecem Erkek, 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Naime karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Özel hayatını da gözlerden uzak tutmaya çalışan Ecem Erkek'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kız arasında benzerlik olur ama bu anne-kız adeta ikiz gibi. İşte başta Ecem Erkek olmak üzere ünlülerin anneleri.

05.06.2021 17:52 - Son Güncelleme: 05.06.2021 17:52
Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi sosyal medyayı salladı! Adeta birebir kopyası gibi şu benzerliğe bakın

Ecem Erkek'in, Güldür Güldür Show ile tanınmasıyla birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı da yükseldi. Bir milyona yaklaşan bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor paylaşımları. Ecem Erkek, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.

Kimi zaman Güldür Güldür Show'un kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.

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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi sosyal medyayı salladı! Adeta birebir kopyası gibi şu benzerliğe bakın

Ankara doğumlu olan oyuncunun annesini görenler şaştı kaldı. Ecem Erkek annesinin genç kopyası gibi. İşte başta Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek olmak üzere ünlülerin anneleri.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi sosyal medyayı salladı! Adeta birebir kopyası gibi şu benzerliğe bakın

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi sosyal medyayı salladı! Adeta birebir kopyası gibi şu benzerliğe bakın
Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi sosyal medyayı salladı! Adeta birebir kopyası gibi şu benzerliğe bakın