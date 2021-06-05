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Hande Erçel’den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti sosyal medyayı kasıp kavurdu “Kerem Bürsin fena kıskanacak”

Hande Erçel'den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti… Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, dergi çekiminden bir kareyi ise Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Pembe mayosuyla poz veren Erçel, sosyal medyayı kasıp kavurdu. Oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni alırken takipçileri "Kerem Bürsin fena kıskanacak" yorumunda bulundu. İşte Hande Erçel'in sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı…

05.06.2021 18:09 - Son Güncelleme: 05.06.2021 18:17
Hande Erçel’den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti sosyal medyayı kasıp kavurdu “Kerem Bürsin fena kıskanacak”

Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, şimdi ise bir dergi çekiminde verdiği pembe mayolu iddialı pozuyla çok konuşuldu.

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Hande Erçel’den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti sosyal medyayı kasıp kavurdu “Kerem Bürsin fena kıskanacak”

Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Hande Erçel, çekimde pembe mayosuyla verdiği bir pozu 22 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladı.

Hande Erçel’den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti sosyal medyayı kasıp kavurdu “Kerem Bürsin fena kıskanacak”

Ünlü oyuncunun iddialı pozu, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Erçel'in hayranları, paylaşımı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Hande Erçel’den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti sosyal medyayı kasıp kavurdu “Kerem Bürsin fena kıskanacak”

Pembe mayosuyla poz veren Erçel'in düzgün fiziği dikkat çekerken ünlü oyuncuya takipçileri "Kerem Bürsin fena kıskanacak" yorumunda bulundu.

Hande Erçel’den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti sosyal medyayı kasıp kavurdu “Kerem Bürsin fena kıskanacak”

İşte ünlü oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı…