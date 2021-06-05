Hande Erçel’den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti sosyal medyayı kasıp kavurdu “Kerem Bürsin fena kıskanacak”

Hande Erçel'den cüretkar poz! Pembe mayosuyla objektif karşısına geçti… Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, dergi çekiminden bir kareyi ise Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Pembe mayosuyla poz veren Erçel, sosyal medyayı kasıp kavurdu. Oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni alırken takipçileri "Kerem Bürsin fena kıskanacak" yorumunda bulundu. İşte Hande Erçel'in sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı…

05.06.2021 18:09 - Son Güncelleme: 05.06.2021 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





