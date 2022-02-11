Survivor'da Nisa'nın eski sevgilileri 3 etti Ogeday'ın annesi 'o kızla olmaz' dedi ayrıldılar! Nisa can çekişirken kılını kıpırdatmayan Ogeday...
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölübaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Kısa bir süre önce eski sevgilisi Barış hakkında açıklama yapan ve neden ayrıldıklarına dair ilk ipucunu veren Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in ayrıldıkları iddia edildi. İşte sosyal medyayı sallayan iddiaların detayları.
Survivor'ın olaylı aşıkları Nisa ve Ogeday ayrıldı mı? Sosyal medyayı sallayan bu iddia çok kısa sürede dilden dile yayıldı. İşte haberin detayları...
Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in ayrıldığı iddiası, sosyal medyayı çalkaladı. Ogeday Girişken'in soğuk tavırları, ''Nisa ve Ogeday aşkı bitti'' iddialarını gündeme getirdi.
TV8'in güçlü yapımı Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Gönüllüler takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, oyun sırasında sakatlandı. Bacağını tutarak oyuna devam eden Nisa Bölükbaşı, sonrasında takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz'un kucağında doktor kontrolüne götürüldü.
Nisa Bölükbaşı'nın kucakta taşındığı anlarda sevgilisi Ogeday Girişken'in sergilediği ilgisiz tavırlar, Twitter'da gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı aşkının bittiğini, bu görüntülerin başka bir açıklaması olmadığını savundu.