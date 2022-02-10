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Haberler Magazin Meriç Erkan'ın eski sevgilisi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor

Meriç Erkan'ın eski sevgilisi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor

Meriç Erkan'ın eski sevgilisi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın, görenler şaştı kaldı! Anne - kız gözlerden uzak bir yaşam sürüyor... Maneviyata yönelen, sakal bırakıp imajını tamamen değiştiren Meriç Erkan bir dönem Ahu Tuğba ile büyük aşk yaşamıştı. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınan Erkan'ın gündeme gelmesiyle bir döneme damga vuran Ahu Tuğba ve şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Ahu Tuğba kızı Anjelik ile yepyeni bir hayata adım attı. Anne - kız gözlerden uzak bir yaşam sürüyor...

10.02.2022 16:07 - Son Güncelleme: 10.02.2022 16:13
Meriç Erkan’ın eski sevgilisi Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor

Meriç Erkan'ın eski sevgilisi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor...

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Meriç Erkan’ın eski sevgilisi Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor

Meriç Erkan ismini "Mahmut" olarak değiştirdi. "Nasuh tövbesi" ettiğini ifade eden ünlü isim, "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım! Kurban olduğum Allah'ım, sözünden dönmez. O beni affetti" dedi.

Meriç Erkan’ın eski sevgilisi Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor

Ahu Tuğba'nın eski aşkı olarak da tanınan Meriç Erkan gündem olunca gözler Tuğba'ya çevrildi. Ahu Tuğba konu hakkında bir yorumda bulunmazken ne yaptığı merak konusu oldu.

Meriç Erkan’ın eski sevgilisi Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor

Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşıyor. Miami'de hayatını sürdüren Tuğba'nın kızı Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiredi. Anjelik Calvin daha sonra polis akademisinde eğitim aldı. İşte başta Ahu Tuğba'nın kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Meriç Erkan’ın eski sevgilisi Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor

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