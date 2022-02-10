Meriç Erkan'ın eski sevgilisi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor
Meriç Erkan'ın eski sevgilisi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın, görenler şaştı kaldı! Anne - kız gözlerden uzak bir yaşam sürüyor... Maneviyata yönelen, sakal bırakıp imajını tamamen değiştiren Meriç Erkan bir dönem Ahu Tuğba ile büyük aşk yaşamıştı. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınan Erkan'ın gündeme gelmesiyle bir döneme damga vuran Ahu Tuğba ve şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Ahu Tuğba kızı Anjelik ile yepyeni bir hayata adım attı. Anne - kız gözlerden uzak bir yaşam sürüyor...
10.02.2022 16:07
- Son Güncelleme: 10.02.2022 16:13
Meriç Erkan'ın eski sevgilisi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın! Yeşilçam oyuncusu şimdilerde kızıyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor...
Meriç Erkan ismini "Mahmut" olarak değiştirdi. "Nasuh tövbesi" ettiğini ifade eden ünlü isim, "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım! Kurban olduğum Allah'ım, sözünden dönmez. O beni affetti" dedi.
Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşıyor. Miami'de hayatını sürdüren Tuğba'nın kızı Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiredi. Anjelik Calvin daha sonra polis akademisinde eğitim aldı. İşte başta Ahu Tuğba'nın kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...