Aleyna Tilki kalçayı salladı da salladı hızını alamadı! Eve dansöz çağıran Tilki'nin şovu ortalığı salladı: "Meğer ne cevherler varmış"
Aleyna Tilki kalçayı salladı da salladı hızını alamadı! Eve dansöz çağıran Tilki'nin şovu sosyal medyayı salladı. Genç şarkıcının paylaşımını görenler, "Meğer ne cevherler varmış" yorumları yaptı... Geçtiğimiz gün Uludağ'da verdiği konserde dansıyla hayranlarını coşturan Aleyna Tilki, önceki akşam ise arkadaşlarıyla eğlendiği anları takipçileri ile paylaştı. Evde dansöz ile karşılıklı göbek atan Tilki'nin o anları kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda "Beni dünya starlarından ayıran şey..." diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki'yi hiç böyle görmediniz...
10.02.2022 16:36
- Son Güncelleme: 10.02.2022 16:50
"MEĞER NE CEVHERLER VARMIŞ"
Aleyna Tilki kalçayı salladı da salladı hızını alamadı! Eve dansöz çağıran Tilki'nin şovu ortalığı salladı...
Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Uludağ konserinde oryantal yapan Tilki, dün akşam da bir dans performansı sergiledi.
DANSÖZLE KARŞILIKLI GÖBEK ATTI
Arkadaşlarıyla bir evde yemek yiyen Aleyna Tilki, kendilerine eşlik eden dansözün dansı karşısında sessiz kalamadı. Dansözle karşılıklı göbek atan Aleyna, kıvraklığıyla da dikkatleri üzerine çekti.