Aleyna Tilki kalçayı salladı da salladı hızını alamadı! Eve dansöz çağıran Tilki'nin şovu ortalığı salladı: "Meğer ne cevherler varmış"

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Uludağ konserinde oryantal yapan Tilki, dün akşam da bir dans performansı sergiledi.