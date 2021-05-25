Survivor'da kimisi yarışmada hamile kaldı diye test oldu kimisi de yarışmayı terk etti! Geldiler ama sicilleri dolu dolu

TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Finale artık sayılı günler kala heyecan dorukta. Öte yandan Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada yarışacağını duyurmuştu. Büyük gün geldi çattı. İzleyiciler Survivor'da Türk-Yunan yarışmacıları birlikte seyrededursun, Yunanistan cephesinde yaşanan skandallar duyanların ağzını açık bıraktı. İşte hayli olaylı geçen Survivor Yunanistan'a damga vuran olaylar.

25.05.2021 18:22 - Son Güncelleme: 25.05.2021 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





