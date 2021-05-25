Survivor'da kimisi yarışmada hamile kaldı diye test oldu kimisi de yarışmayı terk etti! Geldiler ama sicilleri dolu dolu
TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Finale artık sayılı günler kala heyecan dorukta. Öte yandan Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada yarışacağını duyurmuştu. Büyük gün geldi çattı. İzleyiciler Survivor'da Türk-Yunan yarışmacıları birlikte seyrededursun, Yunanistan cephesinde yaşanan skandallar duyanların ağzını açık bıraktı. İşte hayli olaylı geçen Survivor Yunanistan'a damga vuran olaylar.
25.05.2021 18:22
- Son Güncelleme: 25.05.2021 18:22
TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın final yapmasına sayılı günler kala heyecan en üst seviyede.
Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor malumunuz. Fakat Survivor sadece Türkiye'de yayınlanmıyor malumunuz. Paralel olarak Yunanistan ve Romanya'da yayınlanıyor kendi ülkelerinde.
Bu bağlamda Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacılar birlikte parkura çıktı. Kırmızı ve mavi takımların mücadelesi nefesleri kesti.
Hal böyle olunca izleyici Yunan Survivor'ını merak bekliyor. Survivor Yunanistan, Türkiye'den daha entrikalı geçiyor desek yeridir. Bakın neler olmuş neler.
YARIŞMAYI TERK ETTİ
Yunanistan'da yayınlanan ve Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da reytinglerin oldukça iyi bir seviyede olması sebebiyle yarışmanın 1 ay daha uzatıldığının ve toplamda 7 aya çıkarıldığının açıklanması üzerine yarışmacılardan ilginç bir tepki geldi.