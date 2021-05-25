Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından 'yatak odasında jakuzi keyfi' dedirten paylaşım! İşte Hilal Altınbilek'in evi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından 'yatak odasında jakuzi keyfi' dedirten paylaşım sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in evi merak konusu oldu. Perşembe günlerinin tartışmasız birincisi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol karakteri olan Züleyha'ya hayat veren 30 yaşındaki Altınbilek, Acarkent'te oturuyor. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in, yatak odasından köpeği Jüpiter'le yaptığı paylaşımda arkasında görünen site manzaralı jakuzi dikkatlerden kaçmadı. İşte Hilal Altınbilek'in evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...

25.05.2021 18:21 - Son Güncelleme: 25.05.2021 18:23
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından 'yatak odasında jakuzi keyfi' dedirten paylaşım! İşte Hilal Altınbilek'in evi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından 'yatak odasında jakuzi keyfi' dedirten paylaşım! Jakuzi detayıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in evi merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından 'yatak odasında jakuzi keyfi' dedirten paylaşım! İşte Hilal Altınbilek'in evi...

30 yaşındaki Hilal Altınbilek, İzmirlidir. Şimdilerde Atv'nin çok sevilen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek'in evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından 'yatak odasında jakuzi keyfi' dedirten paylaşım! İşte Hilal Altınbilek'in evi...

HANDE ERÇEL

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından 'yatak odasında jakuzi keyfi' dedirten paylaşım! İşte Hilal Altınbilek'in evi...

İFŞALANMAMAK İÇİN SÖZLEŞME!

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı alan ve Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan Hande Erçel, yeni bir ev arayışına girmişti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından 'yatak odasında jakuzi keyfi' dedirten paylaşım! İşte Hilal Altınbilek'in evi...

Sonunda istediği gibi bir ev bulan 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye iki katlı cam villa aldı. Şimdilerde yeni evinin keyfini çıkaran Hande Erçel, bir mimarlık şirketiyle anlaştı.