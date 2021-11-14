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Haberler Magazin Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar...

Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar...

Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde yılbaşı konser ücreti ile gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kumar bağımlılığıyla ilgili yaptığı itirafıyla dikkat çekti. 'Allah benim belamı versin' zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz' diyen Serdar bakın ne kadar borçlanmış...

14.11.2021 14:40 - Son Güncelleme: 14.11.2021 15:07
Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar...

Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç itirafı ile gündemde...

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Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar...

Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında 'Allah benim belamı versin' zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz' şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar...

Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 Milyon TL banka 600.000 Bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu 500.000 Bin TL ise kendinin harcadığını belirtti.

Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar...

Serdar Ortaç, "Çocuk düşünür müsünüz sorusuna" ise şu yanıtını verdi, "Bu saatten sonra düşünmüyorum!' Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum" dedi.

Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı herkes şoke oldu! Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar...

Geçtiğimiz günlerde yılbaşı konser ücretini arttıran ünlüler arasında yer alan Serdar Ortaç bir gecede bakın ne kadar kazanıyor.

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