Haberler Galeri Magazin Demet Özdemir'in bikinili pozlarının değeri dudak uçuklattı! Tekne keyfi için ise 10 güne...

Demet Özdemir'in bikinili pozlarının değeri dudak uçuklattı! Tekne keyfi için ise 10 güne...

Can Yaman ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edilen Demet Özdemir, yaz tatiline yakın arkadaşları ile çıktı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu, Ege koylarında huzur bulmak için kesenin ağzını açtı. Bikinili fotoğrafları ile dikkat çeken Demet Özdemir, 10 günlüğüne lüks bir gulet kiraladı.Tatilini defile havasında sürdüren Özdemir, yüklü bir alışveriş de yaptı. Oyuncunun önceki gün giydiği pempe nike plaj kıyafeti, 513 liraydı. İşte bu hafta çok konuşulan ünlüler ve tatilleri...

17.06.2020 12:26 - Son Güncelleme: 17.06.2020 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





