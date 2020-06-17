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Demet Özdemir'in bikinili pozlarının değeri dudak uçuklattı! Tekne keyfi için ise 10 güne...
Demet Özdemir'in bikinili pozlarının değeri dudak uçuklattı! Tekne keyfi için ise 10 güne...
Can Yaman ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edilen Demet Özdemir, yaz tatiline yakın arkadaşları ile çıktı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu, Ege koylarında huzur bulmak için kesenin ağzını açtı. Bikinili fotoğrafları ile dikkat çeken Demet Özdemir, 10 günlüğüne lüks bir gulet kiraladı.Tatilini defile havasında sürdüren Özdemir, yüklü bir alışveriş de yaptı. Oyuncunun önceki gün giydiği pempe nike plaj kıyafeti, 513 liraydı. İşte bu hafta çok konuşulan ünlüler ve tatilleri...
17.06.2020 12:26
- Son Güncelleme: 17.06.2020 12:44
Demet Özdemir bikini sezonunu açtı. Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, tatile bir çıktı pir çıktı! Yakın dostlarıyla önceki gün soluğu Ege'de alan 28 yaşındaki oyuncu, bu tatil için yaptığı harcama ile gündeme geldi.
Rol aldığı dizilerin yanı sıra, son dönemde reklam kampanyalarının aranan yüzü olan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Ege'de aldı. Ünlü oyuncu, muhteşem koyları gezmek için de 10 günlüğüne lüks bir gulet kiraladı.
YÜZEN SARAY
23 metre uzunluğundaki lüks gulet teknenin içerisinde su sporları yapmak isteyen misafirler için seabob (deniz aracı), su kayağı ve pedal bot bulunuyor.
Özdemir'in günlüğü 2 bin 200 euro olan gulet için toplam 170 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.
Teknede yemek ve içeceklerin ise bu fiyatın dışında olduğu anlaşıldı.