Survivor’da kılıçlar çekildi! Sema Aydemir’e Batuhan Karacakaya’dan bomba yanıt! Acun Ilıcalı ile ters düşmüştü! Şampiyon Nisa Bölükbaşı...
Survivor'da kılıçlar çekildi! Survivor All Star 2022 aylar süren zorlu mücadelenin ardından geçen günlerde final yaptı. Adem Kılıçcı ile finale kalan Nisa Bölükbaşı yarışmayı birinci olarak tamamladı. Batuhan Karacakaya'nın elenmesiyle ortaya çıkan tepkiler final bölümünün ardından da devam etti. Birçok kişi Nisa'nın şampiyonluğuna tepki gösterirken tartışmaya Survivor yarışmacıları Adem Kılıçcı ile Nagihan Karadere de dahil oldu. Yapılan tüm açıklamalar Survivor izleyicileri tarafından yakından takip edilirken dikkat çeken bir yorum da Sema Aydemir'den geldi. Acun Ilıcalı ile ters düşen Batuhan Karacakaya'nın Aydemir'e verdiği imalı yanıt ise olay oldu. İşte detaylar...
Yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın son sezonu olaylı bitti. Survivor All Star 2022'de Batuhan Karacakaya'nın yarı finalde elenmesi ve Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasıyla adeta kılıçlar çekildi.
Yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" mesajını yazdı.
Büyük finalin ardından 'Survivor Ekstra' programına katılan Acun Ilıcalı, oylama hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya'nın 'Hakkımız yendi' iddiasına cevap verdi.
Tüm iddiaları tek tek yanıtlayan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?
"HER OYLAMADA ELENMİŞSİN"
Batuhan çok iyi bir yarışmacı ve Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı da hırs yapmasında, kafayı 'Birinci olacağım' diye takmasında arasın. Noterden başka bir kurum yok değil mi? Noter sonucu getiriyor ve biz açıklıyoruz. Sen 10 oylamadan galip çıkarsın da burada elenirsin, o zaman biz de 'Burada enteresan bir şey oldu' diyerek inceleriz. Çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Sonra da 'Hakkım yendi' diyorsun"