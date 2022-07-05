Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı sırılsıklam aşık! Ogeday Girişken ile yeni poz geldi! Herkes konuştu onlar sarmaş dolaş...
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı sırılsıklam aşık! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. 2010'da şampiyon olan Merve Oflaz'dan sonra kupayı kaldıran ikinci kadın yarışmacı olarak adını Survivor tarihine yazdıran Bölükbaşı, finalin ardından soluğu sevgilisi Ogeday Girişken'in yanında aldı. Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına birçok kişi tepki gösterirken fenomen yarışmacı, tüm konuşulanlara kulak tıkayıp sevgilisine kavuşmanın tadını doyasıya çıkardı. İkilinin sosyal medyaya düşen pozları beğeni toplarken ünlü çiftten yeni bir kare geldi. İşte Nisa Bölükbaşı'nın Ogeday Girişken ile sarmaş dolaş o pozu...
05.07.2022 20:31 - Son Güncelleme: 05.07.2022 20:31
Nisa Bölükbaşı, aylardır süren zorlu mücadelenin ardından rakiplerini geride bırakarak Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu.
2010'da şampiyon olan Merve Oflaz'dan sonra kupayı kaldıran ikinci kadın yarışmacı olarak adını Survivor tarihine yazdıran Bölükbaşı, finalin ardından soluğu sevgilisi Ogeday Girişken'in yanında aldı.