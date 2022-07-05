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Haberler Magazin Bergüzar Korel’in son halini gören inanamadı! Halit Ergenç’in eşi “Neden saçların beyazlamış” deyip paylaştı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Bergüzar Korel’in son halini gören inanamadı! Halit Ergenç’in eşi “Neden saçların beyazlamış” deyip paylaştı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu. Hamilelik süreçlerinde ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Korel, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklediği paylaşımını gören inanamadı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

05.07.2022 18:45 - Son Güncelleme: 05.07.2022 18:45
Bergüzar Korel’in son halini gören inanamadı! Halit Ergenç’in eşi “Neden saçların beyazlamış” deyip paylaştı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi.

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Bergüzar Korel’in son halini gören inanamadı! Halit Ergenç’in eşi “Neden saçların beyazlamış” deyip paylaştı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel, bu evliliğini 3 de çocukla taçlandırdı.

Bergüzar Korel’in son halini gören inanamadı! Halit Ergenç’in eşi “Neden saçların beyazlamış” deyip paylaştı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında, kızları Leyla'ya ise geçen yıl Kasım ayında kavuştu.

Bergüzar Korel’in son halini gören inanamadı! Halit Ergenç’in eşi “Neden saçların beyazlamış” deyip paylaştı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Hamilelik süreçlerinde ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Korel, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi.

Bergüzar Korel’in son halini gören inanamadı! Halit Ergenç’in eşi “Neden saçların beyazlamış” deyip paylaştı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Ünlü oyuncunun "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklediği paylaşımını gören inanamadı.

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