Bergüzar Korel’in son halini gören inanamadı! Halit Ergenç’in eşi “Neden saçların beyazlamış” deyip paylaştı! Verdiği kilolar dikkat çekti
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu. Hamilelik süreçlerinde ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Korel, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklediği paylaşımını gören inanamadı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
05.07.2022 18:45 - Son Güncelleme: 05.07.2022 18:45
Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi.