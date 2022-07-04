Survivor’da kazan kaynadı! Berkan Karabulut’tan bomba Nisa Bölükbaşı itirafı! Adem Klıçcı, Batuhan Karacakaya, Nagihan Karadere derken...

NAGİHAN SURVIVOR PAYLAŞIMI

Survivor'ı 6. bitiren Nagihan ise sisteme olan tepkisini gösterdi. Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, paylaşımında şunları söyledi: "Bu serüven sırasında çok şey öğrendim. Survivor gibi rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yerde başarı ipini göğüslemek ve zoru başarmak çok çok zor. Her yarışmacının daha doğrusu herkesin harcı değildi. Ben bunu tek başıma başardığıma inanıyorum. Hele ki herkesin birbirinin ayağını kaydırmak için can attığı bu Allstar'da başarılı olmak belki de en zor şeylerden biriydi.