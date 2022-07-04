Survivor’da kazan kaynadı! Berkan Karabulut'tan bomba Nisa Bölükbaşı itirafı! Adem Klıçcı, Batuhan Karacakaya, Nagihan Karadere derken...
Survivor'da kazan kaynadı! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve Yaklaşık 6 aydır kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor All Star'da Adem Kılıçcı ile finale kalan Nisa Bölükbaşı şampiyon oldu. Nisa Bölükbaşı, Merve Oflaz'ın 2010'daki şampiyonluğunun ardından kupayı kaldıran ikinci kadın yarışmacı olarak adını Survivor tarihine yazdırdı. Ancak SMS oylarıyla zafere ulaşan Bölükbaşı'nın şampiyonluğu birçok tepkiye de yol açtı. Batuhan Karacakaya'nın elenmesiyle başlayan tepkiler çığ gibi büyürken Adem Kılıçcı ile Nagihan Karadere'nin peş peşe gelen hamleleri de dikkat çekti. Şimdi ise bir başka Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut, yarışma ve Nisa Bölükbaşı hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...
Yaklaşık 6 aydır kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor All Star'da Adem Kılıçcı ile finale kalan Nisa Bölükbaşı şampiyon oldu.
Merve Oflaz'ın 2010'daki şampiyonluğunun ardından kupayı kaldıran ikinci kadın yarışmacı olan Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu birçok tepkiye de yol açtı.
ACUN ILICALI'YI SİLDİ
Survivor tarihinde üçüncü kez final koltuğuna oturarak dikkat çeken Adem Kılıçcı, yarışmanın final yapmasının ardından Instagram hesabından Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı. Kılıçcı'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
NAGİHAN SURVIVOR PAYLAŞIMI
Survivor'ı 6. bitiren Nagihan ise sisteme olan tepkisini gösterdi. Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, paylaşımında şunları söyledi: "Bu serüven sırasında çok şey öğrendim. Survivor gibi rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yerde başarı ipini göğüslemek ve zoru başarmak çok çok zor. Her yarışmacının daha doğrusu herkesin harcı değildi. Ben bunu tek başıma başardığıma inanıyorum. Hele ki herkesin birbirinin ayağını kaydırmak için can attığı bu Allstar'da başarılı olmak belki de en zor şeylerden biriydi.