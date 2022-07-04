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Haberler Magazin Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Son hali kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü

Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Son hali kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü

Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Yıllardır estetik operasyonlara karşı olmasıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini belirten Büyüküstün'ün estetik yaptırdığı iddia edildi. Bir davette görüntülenen ünlü oyuncu, değişimiyle dikkat çekerken iddialar hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. İşte Tuba Büyüküstün'ün şaşkına çeviren son hali...

04.07.2022 18:50 - Son Güncelleme: 04.07.2022 19:06
Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Son hali kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü

Yıllardır estetik operasyonlara karşı olmasıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün, bir davtte kameralara yansıdı.

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Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Son hali kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü

Her fırsatta estetiğe karşı olduğunu belirten güzel oyuncunun son hali ise kafa karıştırdı.

Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Son hali kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü

Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini söyleyen ve her zaman doğallıktan yana olduğunu savunan güzel oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi.

Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Son hali kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü

Oyuncunun gergin yüzü akıllara dolgu yaptırdığı iddiasını getirdi. Değişimiyle dikkat çeken Büyüküstün, estetik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Son hali kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü

İşte başta Tuba Büyüküstün başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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