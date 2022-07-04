Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Son hali kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü
Doğallığıyla dikkat çekiyordu! Tuba Büyüküstün kural bozup estetik yaptırdı! Yıllardır estetik operasyonlara karşı olmasıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini belirten Büyüküstün'ün estetik yaptırdığı iddia edildi. Bir davette görüntülenen ünlü oyuncu, değişimiyle dikkat çekerken iddialar hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. İşte Tuba Büyüküstün'ün şaşkına çeviren son hali...
04.07.2022 18:50 - Son Güncelleme: 04.07.2022 19:06