Masterchef Murat yine olay çıkardı papağını işkence ederek öldürmüştü şimdi de rüşvet... Murat Özdemir’i son haliyle kimse tanımadı

Adını 2018 yılında katıldığı Masterchef yarışma programıyla ve ardından da papağanına işkence yaptığı görüntülerle uzun süre gündem olan eski Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, bu defa arabası trafikten çekilmek istenirken, polise tomarla para rüşvet teklif ettiği görüntülerle gündemde.