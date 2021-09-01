Masterchef Murat yine olay çıkardı papağını işkence ederek öldürmüştü şimdi de rüşvet... Murat Özdemir'i son haliyle kimse tanımadı
Katıldığı MasterChef Türkiye 2018 ile adını duyuran Murat Özdemir'in yarışmadan diskalifiye olduktan sonra Instagram canlı yayınında bir papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşmıştı ve ölümüne neden olmuştu. Papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir, yeni bir skandala imza attı. Son haliyle görenlerin tanımakta güçlük çektiği Murat Özdemir, aracını yanlış yere bırakınca olanlar oldu.
01.09.2021 09:35
- Son Güncelleme: 01.09.2021 09:35
Adını 2018 yılında katıldığı Masterchef yarışma programıyla ve ardından da papağanına işkence yaptığı görüntülerle uzun süre gündem olan eski Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, bu defa arabası trafikten çekilmek istenirken, polise tomarla para rüşvet teklif ettiği görüntülerle gündemde.
'MasterChef Türkiye 2018' ile adını duyuran Murat Özdemir, agresif tavırları ve jüri üyelerinin uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.
Yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşan Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.