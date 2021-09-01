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Baş ağrıtan estetik! 55 yaşındaki Serap Paköz açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Estetikten konuşamıyor’ yorumları sonrası...

Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ekranlara dönmeye hazırlanan Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz, sosyal medyada hakkında yapılan 'Estetikten dolayı konuşamıyor' yorumlarına ateş püskürdü.

01.09.2021 10:59 - Son Güncelleme: 01.09.2021 10:59
Baş ağrıtan estetik! 55 yaşındaki Serap Paköz açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Estetikten konuşamıyor’ yorumları sonrası...

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Baş ağrıtan estetik! 55 yaşındaki Serap Paköz açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Estetikten konuşamıyor’ yorumları sonrası...

Operasyonunu Seda Sayan'ın doktoru gerçekleştirmişti.

Baş ağrıtan estetik! 55 yaşındaki Serap Paköz açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Estetikten konuşamıyor’ yorumları sonrası...

Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini hayranlarına göstermişti.

Baş ağrıtan estetik! 55 yaşındaki Serap Paköz açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Estetikten konuşamıyor’ yorumları sonrası...

Paköz'ün son hali ise takipçileri tarafından eleştirildi. Sosyal medyada, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", "Eski haliniz daha güzeldi" gibi yorumlar yer aldı.


Baş ağrıtan estetik! 55 yaşındaki Serap Paköz açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Estetikten konuşamıyor’ yorumları sonrası...

"DİŞLERİMİ ÇEKTİRDİM"

55 yaşındaki sunucu gelen bu yorumlar üzerine sessizliğini bozdu.

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