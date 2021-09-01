Baş ağrıtan estetik! 55 yaşındaki Serap Paköz açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Estetikten konuşamıyor’ yorumları sonrası...
Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ekranlara dönmeye hazırlanan Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz, sosyal medyada hakkında yapılan 'Estetikten dolayı konuşamıyor' yorumlarına ateş püskürdü.
01.09.2021 10:59
- Son Güncelleme: 01.09.2021 10:59