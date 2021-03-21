Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid İstanbul'a hayran kaldı, onu görenler Hüsnü Çoban sandı!
Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid İstanbul'a hayran kaldı. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile Bella Hadid'in emlak kralı babaları Mohamed Hadid, İstanbul'a geldi. Gazetecilerle sohbet eden Hadid, "İnsanların cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım." dedi. Yaz aylarında tatile de gelmek istediğini ifade eden Mohammed Hadid'i görenler ise Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özgür Ozan'a benzerliğine şaştı kaldı.
Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid İstanbul'a hayran kaldı, onu görenler Hüsnü Çoban sandı! Gigi ve Bella Hadid'in iş insanı milyarder babası Mohamed Hadid, Türkiye'ye geldi. Sürpriz İstanbul ziyareti ile konuşulan Mohamed Hadid'i görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ına olan benzerliğiyle şaşırdı.
Bir mekanın açılışına katılan emlak kralı, renkli kişiliği ile ilgi odağı oldu. İki kadın arkadaşıyla beraber açılışa katılan Hadid, ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti. Üç gün İstanbul'da konaklayacağı öğrenilen Mohamed Hadid'in seyahatinin ikinci gününde İstanbul'un tarihi yerlerini gezeceği öğrenildi.
Ayaküstü gazetelerinin sorularını yanıtlayan Hadid, "İnsanların cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek, bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte Bella ve Gigi'nin babası Mohammed Hadid ve Özgür Ozan benzerliği başta olmak üzere ünlü isimlşerin ağzını açık bırakacak olan benzerlikleri...