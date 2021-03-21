Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid İstanbul'a hayran kaldı, onu görenler Hüsnü Çoban sandı!

Ayaküstü gazetelerinin sorularını yanıtlayan Hadid, "İnsanların cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek, bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte Bella ve Gigi'nin babası Mohammed Hadid ve Özgür Ozan benzerliği başta olmak üzere ünlü isimlşerin ağzını açık bırakacak olan benzerlikleri...