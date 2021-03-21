Mehmet Ali Erbil, Ali Sadi ve Yasmin Erbil'le karesini paylaştı, hayranları derin bir nefes aldı! “Çarkıfelek yakında başlar!”

Mehmet Ali Erbil, Ali Sadi ve Yasmin Erbil'le karesini paylaştı, hayranları derin bir nefes aldı! Evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kıran ve kırık parçalardan birinin akciğer zarına batmasıyla ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından bir de kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi ile zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son haliyle sevenlerini mutlu ediyor. Çocukları ve eski eşleriyle sık sık iletişim halinde olan Erbil, kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile takipçilerinin karşısına çıktı. Keyifli haliyle dikkat çeken 64 yaşındaki Mehmet Ali Ebil'in Intagram paylaşımına 'Yakında Çarkıfelek de başlar' yorumları yapıldı, oğlu Ali Sadi ise fotoğrafın en dikkat çeken ikinci ismi oldu.

21.03.2021 14:20 - Son Güncelleme: 21.03.2021 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





