Mehmet Ali Erbil, Ali Sadi ve Yasmin Erbil'le karesini paylaştı, hayranları derin bir nefes aldı! “Çarkıfelek yakında başlar!”
Mehmet Ali Erbil, Ali Sadi ve Yasmin Erbil'le karesini paylaştı, hayranları derin bir nefes aldı! Evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kıran ve kırık parçalardan birinin akciğer zarına batmasıyla ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından bir de kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi ile zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son haliyle sevenlerini mutlu ediyor. Çocukları ve eski eşleriyle sık sık iletişim halinde olan Erbil, kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile takipçilerinin karşısına çıktı. Keyifli haliyle dikkat çeken 64 yaşındaki Mehmet Ali Ebil'in Intagram paylaşımına 'Yakında Çarkıfelek de başlar' yorumları yapıldı, oğlu Ali Sadi ise fotoğrafın en dikkat çeken ikinci ismi oldu.
"ÇARKIFELEK DE YAKINDA BAŞLAR!"
Mehmet Ali Erbil, Ali Sadi ve Yasmin Erbil'le karesini paylaştı, hayranları derin bir nefes aldı! Sıkıntılı günlerini atlattığı ve sağlıklı olduğu görülen Erbil'in hayranları bu görüntüler karşısında büyük mutluluk yaşadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çarkıfelek yakında başlar" yorumunu yaparak ünlü şovmene moral verdi. Türk televizyon yapımlarına damgasını vuran eğlence programlarıyla hafızalara kazınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlığı iyiye gidiyor.
Yaklaşık 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ünlü şovmen, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu. Daha sonra tedavisine evinde devam eden Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan da paylaşımlar yaparak günlük halini ve sağlığını sevenleri ile paylaşmaya devam ediyor.