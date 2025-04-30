Survivor’da Gerilim Tırmanıyor! Batuhan Karacakaya Diskalifiye Mi Olacak? Acun Ilıcalı’ya Suç Duyurusu Şoku!

🎥 BATUHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yeni bölüm fragmanında Batuhan Karacakaya şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerin verdiği tepkileri, ses kayıtlarını ve tweetleri duyunca aslında onların neden öyle hissettiğini daha iyi anladım. Almeda'nın yerde tekmelemesi, Volkan abinin bana sarılması, birçok şey anlatıldı bana."