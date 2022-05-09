Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten aşka geldi Kadırgalı'dan 'sonsuz aşk' yorumu gecikmedi! İşte bomba paylaşım: "Kadın kadın olacak be..."
Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten aşka geldi Kadırgalı'dan 'sonsuz aşk' yorumu gecikmedi! Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten evlendi. Balayı fotoğrafları ile gündemden düşmeyen çiçeği burnunda çiftten Çağlar Ökten, karısı Seda Sayan'ın bir pozunu paylaşarak yaptığı yorumla dikkat çekti.
09.05.2022 11:38 - Son Güncelleme: 09.05.2022 12:32
"KADIN KADIN OLACAK BE..."
Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten aşka geldi Kadırgalı'dan 'sonsuz aşk' yorumu gecikmedi! İşte bomba paylaşım...
Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gidip bir hafta kaldı.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in törene katılmaması ve genç damadı istemediği gündemdeydi.
Aralarının açık olduğu iddia edilen Seda Sayan ve Oğulcan Engin konuya dair yorum yapmazken Seda Sayan Instagram'dan oğlunun gönderdiği çiçeği paylaştı.
Annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Oğulcan'ın bu jestinin ardından Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten'in paylaşımı dikkat çekti.