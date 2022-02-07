Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı Buse Varol'dan itiraf geldi
Alişan ile Buse Varol boşanma iddiasıyla gündemden düşmüyor son dönemde... Kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlayan çiftten boşanma iddialarına ilk yanıt geldi. Alişan'ın eşi Buse Varol, kızının doğum gününde dikkat çeken detayın nedenini açıkladı. İşte Alişan - Buse Varol çiftinin evliliğinde yaşanan krizin nedeni...
07.02.2022 10:47
- Son Güncelleme: 07.02.2022 10:59
ALİŞAN İLE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU?
Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı Buse Varol'dan itiraf geldi
2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz, 1 yaşına girdi. Varol, kızı için lüks bir otelde kutlama yaptı.
Eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan ise kendi ailesiyle kızına sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Kızının doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan çift, haklarında çıkan ayrılık haberleri için peş peşe açıklama yaptı.
Alişan ve Buse Varol küçük kızları için ayrı ayrı doğum günü kutlaması yapıp paylaşımlarında birbirlerine yer vermeyince herkes "Ayrılıyorlar mı?" sorusunu sormuştu. Buse Varol 2. Sayfa'ya bomba bir itirafta bulundu.