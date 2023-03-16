Survivor'da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi.

Kadınların tartılmasıyla en çok kilo veren isimler Asena, Cansu ve Elanur oldu. Üç isim 1500 peso kazandı. Buse, Kardelen ve Merve 1000 peso alırken, 500 pesoyu ise Nefise ve Zeynep kazandı. Erkeklerde en çok kilo vererek en fazla parayı kazanan dört isim ise Barış, Murat, Alper ve Özgür oldu. Böylece Halil, Aziz, Ertuğ ve Yusuf 1000 peso, Fatih, Osman Can, Batuhan ve Kürşan da 500 peso kazanandı.