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Haberler Magazin Survivor'da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi

Survivor'da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi

Survivor'da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi. Survivor 2023 yarışmasında sezonun ilk açık artırma ödülü için mücadele gerçekleşti. Gerilimin hat safhada olduğu dokunulmazlık oyunların ardından ünlüler ve gönüllüler karşılıklı olarak açık artırmaya çıktı. Verdikleri kilolara göre yarışmacıların yemek yeme hakkı elde ettiği gecede parayı kazananlar belli oldu. Ardından en çok ve en az kilo veren isimler de ortaya çıktı.

16.03.2023 15:30 - Son Güncelleme: 16.03.2023 15:39
Survivor’da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi

Survivor'da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi.

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Survivor’da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi

Bir Survivor geleneği olan açık artırma oyununda dün akşam eğlenceli anlar ekranlara geldi. Yarışmacıların ne kadar çok kilo verdiyse ona göre en yüksek parayı alma hakkını kazandığı oyunda erkekler ve kadınlar ayrı ayrı tartıldı.Buna göre en çok kilo veren dört erkek 1500, sonraki dört erkek 1000, en az kilo veren diğer 4 erkek de 500 peso kazanma hakkı kazandı.

Survivor’da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi

Kadınların tartılmasıyla en çok kilo veren isimler Asena, Cansu ve Elanur oldu. Üç isim 1500 peso kazandı. Buse, Kardelen ve Merve 1000 peso alırken, 500 pesoyu ise Nefise ve Zeynep kazandı. Erkeklerde en çok kilo vererek en fazla parayı kazanan dört isim ise Barış, Murat, Alper ve Özgür oldu. Böylece Halil, Aziz, Ertuğ ve Yusuf 1000 peso, Fatih, Osman Can, Batuhan ve Kürşan da 500 peso kazanandı.

Survivor’da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi

Kadınlardan en çok kiloyu veren Elanur 9.4 kg ile 64.2'den 54.8'e düştü.

Survivor’da en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar belli oldu! İlk açık artırma ödülüyle Survivor Elanur ve Survivor Özgür şaşkına çevirdi

Erkeklerde en çok kiloyu veren Özgür ise 17.4 kg'lık kaybı ile 88'den 70.6'ye düştü.

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