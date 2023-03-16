Bige Önal'ın baba özlemi! GS'nin 'Papaz Erhan'ı 2 yıl önce vefat etmişti 'bugün yetişkinliğim başladı" dedi ilk yorum Ata Demirer'den...
Bige Önal'ın baba özlemi! Ölüm yıl dönümünde GS'lı yıldızın kızı Bige Önal "Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı" dedi ilk yorum Ata Demirer'den geldi. Oyuncu Bige Önal, babasını vefatının ikinci yılında andı. Çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşan Önal duygusal bir yazı kaleme aldı. Bige Önal'ın babasıyla kareleri ve yazdığı satırlar yürek sızlatırken ilk yorum "Cansın Bige'ciğim" notunu yazan Ata Demirer oldu.
16.03.2023 15:57 - Son Güncelleme: 16.03.2023 16:02
Bige Önal'ın baba özlemi! GS'nin 'Papaz Erhan'ı 2 yıl önce vefat etmişti 'bugün yetişkinliğim başladı" dedi ilk yorum Ata Demirer'den geldi.