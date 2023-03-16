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Haberler Magazin Bige Önal'ın baba özlemi! GS'nin 'Papaz Erhan'ı 2 yıl önce vefat etmişti 'bugün yetişkinliğim başladı" dedi ilk yorum Ata Demirer'den...

Bige Önal'ın baba özlemi! GS'nin 'Papaz Erhan'ı 2 yıl önce vefat etmişti 'bugün yetişkinliğim başladı" dedi ilk yorum Ata Demirer'den...

Bige Önal'ın baba özlemi! Ölüm yıl dönümünde GS'lı yıldızın kızı Bige Önal "Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı" dedi ilk yorum Ata Demirer'den geldi. Oyuncu Bige Önal, babasını vefatının ikinci yılında andı. Çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşan Önal duygusal bir yazı kaleme aldı. Bige Önal'ın babasıyla kareleri ve yazdığı satırlar yürek sızlatırken ilk yorum "Cansın Bige'ciğim" notunu yazan Ata Demirer oldu.

16.03.2023 15:57 - Son Güncelleme: 16.03.2023 16:02
Bige Önal’ın baba özlemi! GS’nin ’Papaz Erhan’ı 2 yıl önce vefat etmişti ’bugün yetişkinliğim başladı dedi ilk yorum Ata Demirer’den...

Bige Önal'ın baba özlemi! GS'nin 'Papaz Erhan'ı 2 yıl önce vefat etmişti 'bugün yetişkinliğim başladı" dedi ilk yorum Ata Demirer'den geldi.

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Bige Önal’ın baba özlemi! GS’nin ’Papaz Erhan’ı 2 yıl önce vefat etmişti ’bugün yetişkinliğim başladı dedi ilk yorum Ata Demirer’den...

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal 16 Mart 2021 yılında hayatını kaybetmiş, Önal'ın vefatıyla ailesi büyük üzüntü yaşamıştı. İki yıl önce bugün babasını kaybeden ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşıp duygusal bir yazı kaleme aldı.

Bige Önal’ın baba özlemi! GS’nin ’Papaz Erhan’ı 2 yıl önce vefat etmişti ’bugün yetişkinliğim başladı dedi ilk yorum Ata Demirer’den...

'Babamı çok seviyorum' diyen Önal şu mesajı paylaştı:

Bige Önal’ın baba özlemi! GS’nin ’Papaz Erhan’ı 2 yıl önce vefat etmişti ’bugün yetişkinliğim başladı dedi ilk yorum Ata Demirer’den...

"Yeni uyanmış Bige'yi bilen bilir. Uyanmaktan en mutlu olduğum yer bu yaşta babamın kucağıydı sanırım."

Bige Önal’ın baba özlemi! GS’nin ’Papaz Erhan’ı 2 yıl önce vefat etmişti ’bugün yetişkinliğim başladı dedi ilk yorum Ata Demirer’den...

"Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı. Her zaman çocuk kalmak istemiş biri olarak bununla baş etmek için türlü türlü yöntem de denedim ama günün sonunda teslim oldum içimde olan bitene..."

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