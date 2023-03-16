Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! Çocukken tacize uğradığını açıkladı "Öğretmenim zorla öptü annem babam yakaladı"
Tüm dünya onu skandallar kraliçesi olarak tanırken bir anda evlendi ve geçtiğimiz günlerde ilk ke annelik duygusunu tattı. Paris Hilton'dan bahsediyoruz... Hollywood skandallarından adını bir türlü sıyıramayan şöhreti olan Paris Hilton'un bir dönem cinsel içerikli görüntüleri de sızdırılmıştı. Hilton, bu kez çocukken uğradığı tacizi itiraf etti hem de malum kaset skandalı hakkında konuştu. İşte detaylar...
16.03.2023 15:15 - Son Güncelleme: 16.03.2023 15:15