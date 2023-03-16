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Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! Çocukken tacize uğradığını açıkladı "Öğretmenim zorla öptü annem babam yakaladı"

Tüm dünya onu skandallar kraliçesi olarak tanırken bir anda evlendi ve geçtiğimiz günlerde ilk ke annelik duygusunu tattı. Paris Hilton'dan bahsediyoruz... Hollywood skandallarından adını bir türlü sıyıramayan şöhreti olan Paris Hilton'un bir dönem cinsel içerikli görüntüleri de sızdırılmıştı. Hilton, bu kez çocukken uğradığı tacizi itiraf etti hem de malum kaset skandalı hakkında konuştu. İşte detaylar...

16.03.2023 15:15 - Son Güncelleme: 16.03.2023 15:15
Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! Çocukken tacize uğradığını açıkladı Öğretmenim zorla öptü annem babam yakaladı

Onu hep magazin dünyasının en renkli simalarından biri olarak tanıdık... Çok zengin bir ailenin varisiydi, elindeki ekonomik kaynakların sınırı bucağı yoktu. Kendine göre bir güzelliği vardı ve çok da popülerdi.

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Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! Çocukken tacize uğradığını açıkladı Öğretmenim zorla öptü annem babam yakaladı

Dışarıdan bakıldığında kusursuz hatta özenilecek bir hayatı var gibi görünüyordu. Ama sadece "görünüyordu." Çünkü yıllar sonra anlattığına göre gerçek hiç de öyle sanıldığı gibi değildi.

Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! Çocukken tacize uğradığını açıkladı Öğretmenim zorla öptü annem babam yakaladı

Oyunculuk, modellik ve iş kadınlığı gibi birçok sıfata sahip olan Paris Whitney Huston, herkes tarafından tanınan bir isim.

Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! Çocukken tacize uğradığını açıkladı Öğretmenim zorla öptü annem babam yakaladı

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde herkesten habersiz evlendikten sonra tüp bebek tedavisi görüp anne olduğunu açıklamıştı. Şimdi de yayınladığı otobiyografisi ile gündemde.

Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuştu! Çocukken tacize uğradığını açıkladı Öğretmenim zorla öptü annem babam yakaladı

Paris: The Memoir (Paris: Anı) adlı kitap, kendisinin dünya çapında ün kazanmasına neden olan olaylar hakkında da bilgi veriyor.

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