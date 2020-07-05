Yeşim Ceren Bozoğlu kırmızı elbisesi ile hayran bıraktı! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u verdiği kilolarla tam bir afet!
Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram hesabından paylaştığı kırmızı elbiseli pozu ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan 45 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'nun değişimi sosyal medya gündeminde!
05.07.2020 11:36
- Son Güncelleme: 05.07.2020 11:36
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla sosyal medya gündeminde! 45 yaşındaki güzel oyuncu, son oalrak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kırmızı elbiseli poz veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız? İşte kilo veren ünlülerin değişimleri...
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