Haberler Galeri Magazin Yeşim Ceren Bozoğlu kırmızı elbisesi ile hayran bıraktı! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u verdiği kilolarla tam bir afet!

Yeşim Ceren Bozoğlu kırmızı elbisesi ile hayran bıraktı! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u verdiği kilolarla tam bir afet!

Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram hesabından paylaştığı kırmızı elbiseli pozu ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan 45 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'nun değişimi sosyal medya gündeminde!

05.07.2020 11:36 - Son Güncelleme: 05.07.2020 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





