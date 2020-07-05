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Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!

İzmir'e giderken araçları takla atan Alişan ve ailesi, ölümden döndükleri kazanın ardından moral tatiline çıktı. Şarkıcı, oğlu Burak'la denizde keyifli anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan eşi Buse Varol'un alışverişe çıktığını söyleyen Alişan, geçirdikleri kaza için de "Allah korudu" yorumunu yaptı. Akşamüzeri plaja gelen Varol, eşiyle denize girdi. İşte Alişan ve hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi...

05.07.2020 12:36 - Son Güncelleme: 05.07.2020 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





