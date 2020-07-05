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Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!

İzmir'e giderken araçları takla atan Alişan ve ailesi, ölümden döndükleri kazanın ardından moral tatiline çıktı. Şarkıcı, oğlu Burak'la denizde keyifli anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan eşi Buse Varol'un alışverişe çıktığını söyleyen Alişan, geçirdikleri kaza için de "Allah korudu" yorumunu yaptı. Akşamüzeri plaja gelen Varol, eşiyle denize girdi. İşte Alişan ve hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi...

05.07.2020 12:36 - Son Güncelleme: 05.07.2020 12:54
Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!

Alişan ve ailesi, geçirdikleri kaza sonrasında moral tatiline çıktı. Bodrum Gölköy'de görüntülenen Alişan, oğlu Burak'la denize girdi. İkiliye, kaza anında yanlarında olan Burak'ın bakıcısı da eşlik etti.

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Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!

Objektiflere el sallayarak mutluluklarını gözler önüne seren Alişan, oğlu ağlamaya başlayınca bakıcıdan yardım aldı.

Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!

Burak bebeğin, bakıcının kucağına geçince susması dikkat çekti.

Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!

Hamile eşi Buse Varol'un alışverişe çıktığını söyleyen şarkıcı, yaşanan kaza hakkında, "Allah korudu" dedi.

Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!

Buse Varol, yazlık alışverişini tamamladıktan sonra eşi ve oğlunun yanına gitti ve akşam üzeri denize girdi.

Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!

Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca Alişan, gazetecilerden çekmemeleri için ricada bulundu.

Alişan kaza sonrası ailesi ile moral tatilinde! İşte Alişan'ın hamile eşi Buse Varol'un deniz keyfi!
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