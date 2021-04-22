Hakan Altun'dan üzen haber! Ünlü şarkıcı yoğun bakıma alındı Sibel Can hastaneye koştu...
Hakan Altun'dan üzen haber! Ünlü şarkıcı yoğun bakıma alındı Sibel Can hastaneye koştu... Son dakika haberi Hakan Altun''un sevenlerini üzdü. Ünlü şarkıcı, televizyon programının çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan Hakan Altun, beyin kanaması riskiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Apar topar hastaneye kaldırılan Altun'un sağlık durumu merak konusu olurken 14 yıl önce beynindeki tümör sebebiyle ameliyat olan Altun'un, beş gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Akıllara 22 yıl önce kameralar önünde beyin kanaması geçiren eski nişanlısı Ebru Gündeş geldi...
HAKAN ALTUN'DAN ÜZEN HABER!
Ünlü şarkıcı yoğun bakıma alındı Sibel Can hastaneye koştu... Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Altun'un tetkikleri yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU
Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.