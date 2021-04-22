Meral Kaplan ile Erhan Kanioğlu boşandı! 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Kaplan, Seçkin Piriler'in evini bastı!

Oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu boşandı! Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. 4 yıldır süren boşanma davasında karar çıktı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızı Eda'nın velayetini baba Erhan Kanioğlu'na verdi. Öte yandan Kaplan'ın, Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Hem kızının velayetini kaybeden hem de eski eşine hakaret ve tehditten 200 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Kaplan, mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğuldu. "Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler" diyen eski manken, duruşma sonrası bir dönem aralarından su sızmayan eski dostu Seçkin Piriler'in evini basarak isyan etti. İşte detaylar…

22.04.2021 09:56 - Son Güncelleme: 22.04.2021 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





