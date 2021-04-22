Meral Kaplan ile Erhan Kanioğlu boşandı! 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Kaplan, Seçkin Piriler'in evini bastı!
Oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu boşandı! Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. 4 yıldır süren boşanma davasında karar çıktı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızı Eda'nın velayetini baba Erhan Kanioğlu'na verdi. Öte yandan Kaplan'ın, Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Hem kızının velayetini kaybeden hem de eski eşine hakaret ve tehditten 200 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Kaplan, mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğuldu. "Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler" diyen eski manken, duruşma sonrası bir dönem aralarından su sızmayan eski dostu Seçkin Piriler'in evini basarak isyan etti. İşte detaylar…
22.04.2021 09:56
- Son Güncelleme: 22.04.2021 10:34
Eski manken ve oyuncu Meral Kaplan, 2011 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Meral Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'ndan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti.
KARAR ÇIKTI!
4 yıldır süren boşanma davası dün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Kaplan ve taraf avukatları duruşmada hazır bulunurken Kanioğlu ise gelmedi. Gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyici
VELAYET BABAYA VERİLDİ
Çiftin 6 yaşındaki kızları Eda'nın velayeti babaya verildi. Mahkeme, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 150 bin TL'si manevi 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Meral Kaplan, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı.
Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi"