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Haberler Magazin Survivor'da bir aşk bombası daha! Kaşla göz arasında sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar! Yeni aşıklardan biri Batuhan...

Survivor'da bir aşk bombası daha! Kaşla göz arasında sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar! Yeni aşıklardan biri Batuhan...

TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-star bu sezon aşıklardan geçilmiyor... Geçmiş sezonlara damga vuran yarışmacıların yer aldığı ve rekabetin her yeni bölümde biraz daha arttığı yarışmanın en iddialı isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. İddialı söylemleri ve başarılı performansıyla adım adım finala koşan Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan sonra bir başka Survivor yarışmacısıyla anılmaya başladı. İşte detaylar...

21.03.2022 12:54 - Son Güncelleme: 21.03.2022 12:54
Survivor’da bir aşk bombası daha! Kaşla göz arasında sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar! Yeni aşıklardan biri Batuhan...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 Ünlüler-Gönüllüler izleyenlerden büyük ilgi gördü.

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Survivor’da bir aşk bombası daha! Kaşla göz arasında sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar! Yeni aşıklardan biri Batuhan...

Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran Batuhan Karacakaya ilk olarak 2021 yılında Survivor'a katılmıştı.

Survivor’da bir aşk bombası daha! Kaşla göz arasında sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar! Yeni aşıklardan biri Batuhan...

Yarışmadan sonra adı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya, aşk iddialarını yalanlamış ve "yarışmadaki herkes benim bacım" açıklamasında bulunmuştu.

Survivor’da bir aşk bombası daha! Kaşla göz arasında sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar! Yeni aşıklardan biri Batuhan...

BATUHAN'IN AŞK BOMBASI PATLADI

Mert ve Sude'nin aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının ardından Batuhan'ın da gönlünü bir yarışmacıya kaptırdığı öne sürüldü.

Survivor’da bir aşk bombası daha! Kaşla göz arasında sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar! Yeni aşıklardan biri Batuhan...

tv100'ün haberine göre; Batuhan'ın Gönüllüler takımında mücadele Yağmur Banday'la Survivor'a katılmadan önce aşk yaşamaya başladıkları ve bunu herkesten gizledikleri iddia edildi.

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