RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor'da Barış'ın elinden zor kurtulduğu Nagihan'ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı

Survivor'da Barış'ın elinden zor kurtulduğu Nagihan'ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı

Survivor tarihinin en çok konuşulan yarışmacılarından biri şüphesiz Nagihan Karadere... Üst düzey başarılı bir performansı olan Nagihan Karadere aynı zamanda sivri çıkışlarıyla da biliniyor. Son olarak Barış Murat Yağcı'yla ettiği kavgayla gündeme oturan Nagihan'ın sicili epey kabarık. Tuğba Özay'la olan 'kıskanıyorsun' kavgası, Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafları ilk akla gelenler...

25.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:42
Survivor’da Barış’ın elinden zor kurtulduğu Nagihan’ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılar gerildi. Barış'a sinirlenen Nagihan kendine hakim olamayınca ikili arasında tansiyon tavan yaptı. Barış Murat Yağcı ve Nagihan Karadere arasında çıkan gerilimde diğer yarışmacılar araya girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor’da Barış’ın elinden zor kurtulduğu Nagihan’ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı

Nagihan Barış'ın üzerine yürüyerek "Kaybedince böyle mi oluyorsun? Hayırdır? Kedi gibiydin" deyince Barış da altta kalmadı. Survivor Barış "Yalaka" deyince Nagihan daha da sinirlendi ve "Yediğin kapa... Asıl yalaka sensin nankör" diyerek çıldırdı.

Survivor’da Barış’ın elinden zor kurtulduğu Nagihan’ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı

Barış yeni takımında daha huzurlu hissettiğini söyleyince Parviz'den de tepki gördü.

Survivor’da Barış’ın elinden zor kurtulduğu Nagihan’ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı

Tartışmanın devam etmesi sonrası Acun Ilıcalı "Yeter" diyerek duruma müdahale etti.

Survivor’da Barış’ın elinden zor kurtulduğu Nagihan’ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı

OLAYLI AYRILIK

Nagihan Karadere'nin ilk eşi ve çocuğunun babası Uğur Gökçe'dir. Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe yıllar önce olaylı bir şekilde boşanmıştı.

SON DAKİKA