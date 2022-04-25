Survivor’da Barış’ın elinden zor kurtulduğu Nagihan’ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı

Nagihan Barış'ın üzerine yürüyerek "Kaybedince böyle mi oluyorsun? Hayırdır? Kedi gibiydin" deyince Barış da altta kalmadı. Survivor Barış "Yalaka" deyince Nagihan daha da sinirlendi ve "Yediğin kapa... Asıl yalaka sensin nankör" diyerek çıldırdı.