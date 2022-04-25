Survivor'da Barış'ın elinden zor kurtulduğu Nagihan'ın sicili sayfa sayfa! Eski eşinin çırılçıplak fotoğrafları boy boy yayılmıştı
Survivor tarihinin en çok konuşulan yarışmacılarından biri şüphesiz Nagihan Karadere... Üst düzey başarılı bir performansı olan Nagihan Karadere aynı zamanda sivri çıkışlarıyla da biliniyor. Son olarak Barış Murat Yağcı'yla ettiği kavgayla gündeme oturan Nagihan'ın sicili epey kabarık. Tuğba Özay'la olan 'kıskanıyorsun' kavgası, Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafları ilk akla gelenler...
25.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:42
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılar gerildi. Barış'a sinirlenen Nagihan kendine hakim olamayınca ikili arasında tansiyon tavan yaptı. Barış Murat Yağcı ve Nagihan Karadere arasında çıkan gerilimde diğer yarışmacılar araya girdi.
Nagihan Barış'ın üzerine yürüyerek "Kaybedince böyle mi oluyorsun? Hayırdır? Kedi gibiydin" deyince Barış da altta kalmadı. Survivor Barış "Yalaka" deyince Nagihan daha da sinirlendi ve "Yediğin kapa... Asıl yalaka sensin nankör" diyerek çıldırdı.
OLAYLI AYRILIK
Nagihan Karadere'nin ilk eşi ve çocuğunun babası Uğur Gökçe'dir. Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe yıllar önce olaylı bir şekilde boşanmıştı.