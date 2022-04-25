Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan 'anasının kızı' dedirtti şaşkına çeviren bacak hareketlerine babaanneden yorum gecikmedi: "Spagetti bacaklarını..."
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan 'anasının kızı' dedirtti, şaşkına çeviren bacak hareketlerine babaannesinden yorum gecikmedi. Güzelliği ile zaman zaman gündeme gelen Su Atacan, magazin dünyasında sıkı takip edilen ünlü çocuklarından biri. Babası Yağmur Atacan'a benzerliği ile dikkat çeken Su Atacan da annesi Pınar Altuğ gibi spor tutkunu. 2009 yılında dünyaya gelen Pınar Altuğ'un kızı Su, bacak açma hareketi yaptığı anlarla gündeme bomba gibi düştü, ünlü isimlerden yorum yağdı.
25.04.2022 09:37 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:43
"SPAGETTİ BACAKLARINI YERİM"
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan 'anasının kızı' dedirtti, şaşkına çeviren bacak hareketlerine babaanneden yorum gecikmedi.
Sık sık kızı Su'nun fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a Instagram'da yorum yağdı. Babaanne Nurdan Hanım'ın da yorum yaptığı paylaşımın ardından Pınar Altuğ'un kızı sosyal medyada gündem oldu.
SU ATACAN 13 YAŞINDA!
Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.