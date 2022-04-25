Hande Sarıoğlu süper minisini giydi bacaklarını okşadığı video olay oldu! "Ben çorap kadınıyım" diyen Seda Sayan'ı bakın nasıl taklit etti
Hande Sarıoğlu süper minisini giydi bacaklarını okşadığı video olay oldu! "Ben çorap kadınıyım" diyen Seda Sayan'ı taklit etmesi ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Göğüs dekolteleri ve dans videoları ile hafızalara kazınan Hande Sarıoğlu Seda Sayan'ın bakın nasıl taklit etti. İşte çok konuşulan anlar...
Hande Sarıoğlu süper minisini giydi bacaklarını okşadığı video olay oldu! "Ben çorap kadınıyım" diyen Seda Sayan'ı bakın nasıl taklit etti...
Yaptığı paylaşımlarla ve seksi tarzıyla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu Seda Sayan'ı taklit etti. Seda Sayan'ın açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince yaptığı sözleri hatırlatan Sarıoğlu'na yorum yağdı.
Sayan o dönem "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti.
Sayan'ın bu tarzına benzer bir tarzla ekran karşısına çıkan Sarıoğlu olay oldu. Hande Sarıoğlu süper mini altına ten rengi külotlu çorap giydi ve şarkıcı Seda Sayan'ın sesini arka fona koyup onu taklit ederek gündem oldu.