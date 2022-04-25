Hande Sarıoğlu süper minisini giydi bacaklarını okşadığı video olay oldu! "Ben çorap kadınıyım" diyen Seda Sayan'ı bakın nasıl taklit etti...

Sayan o dönem "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti.