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Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! "Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı" dedi herkes şaşırdı

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! "Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı" diyen 29 yaşındaki Deniz Işın açıklamasıyla hayrnlarını şaşırttı. Geçtiğimiz hafta final yapan Masumiyet dizisinde canlandırdığı gözü kör aşık İrem karakteri ile son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yerini aldı güzel oyuncu. Bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulununan Deniz Işın gerçek mesleği ile gündeme bomba gibi düştü.

03.06.2021 13:44 - Son Güncelleme: 03.06.2021 13:48
Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı dedi herkes şaşırdı

MESLEĞİMLE EVLİYDİM AMA TİYATRO YASAK AŞKIMDI"

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! Bir dergiye verdiği röportaj ile gündeme bomba gibi düşen Deniz Işın'ın gerçek mesleğini öğrenenler şaşırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı dedi herkes şaşırdı

İrem'i Deniz Işın, konuk olduğu bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu Deniz Işın oyunculuğa olan tutkusunu "Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum" sözleri ile ifade ederken gerçek mesleği ise şaşkınlık yarattı.

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı dedi herkes şaşırdı

İşte Deniz Işın'ın gerçek mesleği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ekranların tanınmış simalarının hiç bilmediğiniz kazanç kapıları...

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı dedi herkes şaşırdı

MELTEM MİRALOĞLU

ŞİRKETİ EŞİNİN ÜZERİNE KURDU

Bir dönem rol aldığı 'Hayat devam ediyor' dizisi ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşti ve burada kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlendi.

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı dedi herkes şaşırdı

Magazin gündeminden düşmeyen Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde ayrılık yaşadığı eşine, servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...