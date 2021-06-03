Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! "Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı" dedi herkes şaşırdı
Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! "Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı" diyen 29 yaşındaki Deniz Işın açıklamasıyla hayrnlarını şaşırttı. Geçtiğimiz hafta final yapan Masumiyet dizisinde canlandırdığı gözü kör aşık İrem karakteri ile son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yerini aldı güzel oyuncu. Bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulununan Deniz Işın gerçek mesleği ile gündeme bomba gibi düştü.
03.06.2021 13:44
- Son Güncelleme: 03.06.2021 13:48