Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! "Mesleğimle evliydim ama tiyatro yasak aşkımdı" dedi herkes şaşırdı

İrem'i Deniz Işın, konuk olduğu bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu Deniz Işın oyunculuğa olan tutkusunu "Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum" sözleri ile ifade ederken gerçek mesleği ise şaşkınlık yarattı.