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Survivor'da ateş bacayı sardı sarmaş dolaşlardı şimdi de itiraf geldi 'Aleyna Batuhan'a aşık' Bikinili kareleri ortalığı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu...

14 sezonluk Survivor tarihi böyle konsey ne gördü ne duydu. Survivor 2021'in hafta sonu yayınlanan konseyleri herkesin birbirini ifşalamasıyla olay yaratırken, dışarıda da olaylar bitmiyor. Survivor'ın başından beri en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Birleşme partisindeki performansı ve dansları sonrasını iyice göz çarpmaya başladı. Ancak birleşme partisi sonrası Aleyna Kalaycıoğlu için işler hiç istediği gibi gitmiyor. Birleşme partisinde yakınlaştıkları görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Survivor'daki aşk rüzgarlarının ayrıntıları.

05.04.2021 11:58 - Son Güncelleme: 05.04.2021 11:59
Survivor'da ateş bacayı sardı sarmaş dolaşlardı şimdi de itiraf geldi 'Aleyna Batuhan'a aşık' Bikinili kareleri ortalığı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu...

Aleyna ve Batuhan arasında neler oluyor? Bu iddialar ve itiraflar çok konuşulacak cinsten...

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Survivor'da ateş bacayı sardı sarmaş dolaşlardı şimdi de itiraf geldi 'Aleyna Batuhan'a aşık' Bikinili kareleri ortalığı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu...

Survivor'da dün akşam üçüncü eleme adayı belirlendi. 4 Nisan akşamı ekrana gelen bölümde iki takım, dokunulmazlık oyunu için de mücadele etti. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler kazanmıştı. İşte, Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da ateş bacayı sardı sarmaş dolaşlardı şimdi de itiraf geldi 'Aleyna Batuhan'a aşık' Bikinili kareleri ortalığı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu...

Survivor'ın son bölümü kıyasıya mücadeleye sahne olmuş, market oyunu ve dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Sonrasında ise ada konseyi toplandı. Yapılan oylamada ise iki isim birden eleme potasına girmişti.

Survivor'da ateş bacayı sardı sarmaş dolaşlardı şimdi de itiraf geldi 'Aleyna Batuhan'a aşık' Bikinili kareleri ortalığı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu...

Survivor 62. bölümde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Çamur parkurunda yarışmacılar arasındaki rekabet çok çekişmeli geçti.

Survivor'da ateş bacayı sardı sarmaş dolaşlardı şimdi de itiraf geldi 'Aleyna Batuhan'a aşık' Bikinili kareleri ortalığı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu...

AVANTAJI GÖNÜLLÜLER KAZANDI
Survivor'da 2'inci dokunulmazlık oyununda seçim yapacak takımı belirlemek için avantaj oyunu oynandı. Avantajı gönüllüler takımı kazandı.