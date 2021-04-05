Survivor'da ateş bacayı sardı sarmaş dolaşlardı şimdi de itiraf geldi 'Aleyna Batuhan'a aşık' Bikinili kareleri ortalığı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu...
14 sezonluk Survivor tarihi böyle konsey ne gördü ne duydu. Survivor 2021'in hafta sonu yayınlanan konseyleri herkesin birbirini ifşalamasıyla olay yaratırken, dışarıda da olaylar bitmiyor. Survivor'ın başından beri en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Birleşme partisindeki performansı ve dansları sonrasını iyice göz çarpmaya başladı. Ancak birleşme partisi sonrası Aleyna Kalaycıoğlu için işler hiç istediği gibi gitmiyor. Birleşme partisinde yakınlaştıkları görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Survivor'daki aşk rüzgarlarının ayrıntıları.
05.04.2021 11:58
- Son Güncelleme: 05.04.2021 11:59