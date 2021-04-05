Demet Şener kürdan yutarak ölümden dönmüştü... 'Kürdan bağırsağımı deldi'
Eski eşi İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra Cenk Küpeli'yle nikah masasına oturan ancak geçtiğimiz aylarda evliliğini sonlandıran eski manken Demet Şener, geride bıraktığımız gün Bebek'te görüntülendi. Diyetisyeniyle birlikte yürüyüş yaparken kameralara yansıyan Şener, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz haftalarda su içtiği bardağın içindeki kürdanı fark etmediğinden dolayı hastanelik olan Şener, konu hakkında açıklamada bulundu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Demet Şener, bağırsağının delindiğini belirterek sevenlerini korkuttu.
05.04.2021 11:47
- Son Güncelleme: 05.04.2021 11:47
İbrahim Kutluay ile evliliğini sonlandıran Demet Şener, 2019 yılının yaz aylarında iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak Cenk Küpeli ile Demet Şener, geçen Ocak ayında evliliklerini sonlandırmıştı.
KÜRDANI FARK ETMEDİ
Boşanma sonrası "Hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrıldık" açıklamasını yapan Demet Şener, geçtiğimiz ay korkunç bir olay yaşamıştı. Şener'in evindeki yardımcısı, ünlü ismin özel su içtiği bardağı yıkamak için mutfağa götürürken ortalıkta gördüğü kürdanı içine atmıştı.
AMELİYAT OLDU
Su içmek için mutfağa giden Demet Şener ise aceleyle gördüğü bardağa su doldurup içince farkında olmadan kürdanı yutmuştu. Olay sonrası iki gün hastanede yatan Şener'in midesine saplanan kürdan ameliyatla çıkarılmıştı.
Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Şener, konu hakkında ilk kez konuştu. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Demet Şener, koronavirüse yakalanan eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili soruları da cevapladı.
'SAĞLIKLI BESLENİYORUZ'
Demet Şener, "Spor yapıp sağlıklı besleniyoruz. Bu dönemde sağlık ve sporumuza çok daha dikkat etmemiz lazım. Vitaminlerimizi eksik etmiyoruz. Elimizde gördüğünüz çilek, elma ve bal. Bunları içiyoruz, her gün çeşit çeşit yapıyor diyetisyenim" dedi.