Demet Şener kürdan yutarak ölümden dönmüştü... 'Kürdan bağırsağımı deldi'

'SAĞLIKLI BESLENİYORUZ'

Demet Şener, "Spor yapıp sağlıklı besleniyoruz. Bu dönemde sağlık ve sporumuza çok daha dikkat etmemiz lazım. Vitaminlerimizi eksik etmiyoruz. Elimizde gördüğünüz çilek, elma ve bal. Bunları içiyoruz, her gün çeşit çeşit yapıyor diyetisyenim" dedi.