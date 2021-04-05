Bugünkü
Takvim

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Apar topar gitti geriye fotoğrafları kaldı...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın dün sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyuruldu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 63 yaşındaki Banu Alkan, "Acımız çok büyük" diyerek herkesten dua istedi.

05.04.2021 10:51 - Son Güncelleme: 05.04.2021 11:14
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Apar topar gitti geriye fotoğrafları kaldı...

YEŞİLÇAM'IN AFRODİT'İ BANU ALKAN'I KAHREDEN HABER!

Afrodit lakabıyla tanınan Banu Alkan, dün aldığı ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Ablası Fehime Alkan'ın dün sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini öğrenen sanatçı, apar topar Altınoluk'a giderek ablasına olan son görevini yerine getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Apar topar gitti geriye fotoğrafları kaldı...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Instagram'dan ablasının fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Canım ablam, değerlim, efsanem, ışığım, ablamı kaybettim. Sevenlerimden dua bekliyorum. Acımız çok büyük ve derin..." diye yazdı.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Apar topar gitti geriye fotoğrafları kaldı...

Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiği ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığı öğrenildi.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Apar topar gitti geriye fotoğrafları kaldı...

Acı haberle yıkılan Banu Alkan ve ablasından geriye bu fotoğraflar kaldı...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Apar topar gitti geriye fotoğrafları kaldı...

İşte Banu Alkan'ın hayatını kaybeden ablası Fehime Alkan...