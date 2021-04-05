Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Apar topar gitti geriye fotoğrafları kaldı...
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı kahreden haber! Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın dün sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyuruldu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 63 yaşındaki Banu Alkan, "Acımız çok büyük" diyerek herkesten dua istedi.
05.04.2021 10:51
- Son Güncelleme: 05.04.2021 11:14