Survivor'da ateş bacayı sardı İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu aşklarını haykırdı 'evet seviyorum' 'Abi-kardeşten' buralara
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Yarışmaya nişanlı gelen İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ve ailesinin yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. O dönem aşkta kaybeden İsmail Balaban şimdilerde hem şampiyonluk hem de aşk sarhoşu. Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen İsmail Balaban'ın Aleyna'yla aşklarını birbirlerine haykırdıkları o görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada İsmail ve Aleyna yakınlıklarıyla biliniyordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı Batuhan'la aşk dedikodularına karışıyorken; böyle bir şeyin olmadığını ise sosyal medya tarafından duyurmuşlardı. İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu aşkı ise resmen başladı!
İsmail, iletişim ödülü kazanmış ve ailesini aramıştı. İsmail'in annesi; "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözleri üzerine parkurda poyun kazanan İsmail, nişanlısı Gamze'ye gönderme yaparak; "Canım annem, canım babam. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" sözlerini dile getirmişti. Peki, İsmail'in nişanlısı ne yaptı?
Survivor İsmail ve Aleyna; Survivor bitiminden sonra neredeyse her gün bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşıyor. Bu anları sosyal medya hesaplarından ise paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor sonrasında düzenlediği partiye katılmış olan İsmail, Aleyna ile sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi.
Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban ise sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak birbirlerine şarkı söylediklerini paylaştılar. Bu anlar ise İsmail ve Aleyna'nın birbirine aşık olduğu iddialarını yükseltti. Survivor yarışmasında birbirlerine abi – kardeş olarak hitap eden isimlerin bir araya gelerek böyle paylaşımlar yapması ise birçok kişi tarafından sosyal medyada tartışmalara neden oldu.