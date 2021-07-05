Survivor'da ateş bacayı sardı İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu aşklarını haykırdı 'evet seviyorum' 'Abi-kardeşten' buralara

İsmail, iletişim ödülü kazanmış ve ailesini aramıştı. İsmail'in annesi; "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözleri üzerine parkurda poyun kazanan İsmail, nişanlısı Gamze'ye gönderme yaparak; "Canım annem, canım babam. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" sözlerini dile getirmişti. Peki, İsmail'in nişanlısı ne yaptı?