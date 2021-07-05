MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! O hareketi ile kalbini çaldı
MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! Genç yarışmacı o hareketi ile agresif şef olarak nam salan Mehmet Şef'in kalbini çaldı. MasterChef son bölümde yarışmacılar yine tüm hünerlerini sergilemek için ter döktü. Salçalı bulgurlu köfte yemeği yapan anca 3 şeften de 'hayır' yanıtı alan yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Yalçınkaya'dan gelen teklif gündeme bomba gibi düştü. El lezzeti ve kısa sürede gösterdiği çabası ile şeflerin gönlünü çalan İlayda'ya Mehmet Şef bakın nasıl bir teklifte bulundu...
"SANA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERMEK İSTİYORUM"
Şef Somer Sivrioğlu ise "Bizden eğitim almak istiyorsun. Mutlaka almalısın iyi bir elin var. Ama MasterChef eğitim almak için biraz erken. Bir arkadaşım Yeşilköy'de merkezi var orada eğitim al" derken şef Mehmet Yalçınkaya'dan güzel bir teklif geldi. Söz hakkı alan Mehmet Şef, "Ben sana ücretsiz eğitim vermek istiyorum. Burası için çok erken ama eğer istersen ben sana ücretsiz olarak aşçılık eğitimi vereceğim" dedi.