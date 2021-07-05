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MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! O hareketi ile kalbini çaldı

MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! Genç yarışmacı o hareketi ile agresif şef olarak nam salan Mehmet Şef'in kalbini çaldı. MasterChef son bölümde yarışmacılar yine tüm hünerlerini sergilemek için ter döktü. Salçalı bulgurlu köfte yemeği yapan anca 3 şeften de 'hayır' yanıtı alan yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Yalçınkaya'dan gelen teklif gündeme bomba gibi düştü. El lezzeti ve kısa sürede gösterdiği çabası ile şeflerin gönlünü çalan İlayda'ya Mehmet Şef bakın nasıl bir teklifte bulundu...

05.07.2021 11:37 - Son Güncelleme: 05.07.2021 11:37
MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! O hareketi ile kalbini çaldı

O HAREKET İLE KALBİNİ ÇALDI!

MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! Önceki gün yayınlanan MasterChef yeni bölümde dikkat çeken anlar yaşandı.

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MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! O hareketi ile kalbini çaldı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 18 yaşındaki İlayda Çankırı'nın yarıştığı anlarda ise ilginç bir olay yaşandı.

MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! O hareketi ile kalbini çaldı

Edebiyat öğrencisi olan ve yarışmaya Balıkesir'in Edremit ilçesinden katılan İlayda Çankırı'nın yaptığı yemeği ünlü şefler tattı.

MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! O hareketi ile kalbini çaldı

3 HAYIR OYUYLA ELENDİ

İlk turu geçmek için jürilerin karşısına çıkan Çankırı, anneannesinin tarifi olan salçalı bulgurlu köfte yemeği yaparak yarıştı. Ancak şefler yemeğin ilk turu geçmek için yeterli olmadığına karar verdi ve genç yarışmacı üç hayır oyuyla elendi.

MasterChef'te 3 hayır alan 18 yaşındaki yarışmacı İlayda Çankırı'ya Mehmet Şef'ten bomba teklif! O hareketi ile kalbini çaldı

"SANA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERMEK İSTİYORUM"

Şef Somer Sivrioğlu ise "Bizden eğitim almak istiyorsun. Mutlaka almalısın iyi bir elin var. Ama MasterChef eğitim almak için biraz erken. Bir arkadaşım Yeşilköy'de merkezi var orada eğitim al" derken şef Mehmet Yalçınkaya'dan güzel bir teklif geldi. Söz hakkı alan Mehmet Şef, "Ben sana ücretsiz eğitim vermek istiyorum. Burası için çok erken ama eğer istersen ben sana ücretsiz olarak aşçılık eğitimi vereceğim" dedi.