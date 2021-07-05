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Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi ünlü çift panik oldu: "Gitmezlerse sudan çıkmam"

Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Geçtiğimiz hafta aşk yaşadıkları ortaya çıkan Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim, ilk defa Marmaris'te objektiflere takıldı. Sabah saatlerinde kahvaltı yaptıktan sonra soluğu denizde alan çift, gazetecileri fark edince panik oldu. Gazetecilere görüntü vermek istemeyen İbrahim Selim sevgilisine, "Gitmezlerse sudan çıkmam" deyince Şekerci kahkahaya boğuldu ve soluğu gazetecilerin yanında aldı. Ünlü oyuncu, "Lütfen daha çekmeyin. Çıksın adam artık sudan" diyerek muhabirleri ikna etti. İşte sürpriz aşkın ilk karesi...

05.07.2021 10:58 - Son Güncelleme: 05.07.2021 10:58
Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi ünlü çift panik oldu: Gitmezlerse sudan çıkmam

PANİK OLDULAR!

Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi, kameraları karşısında gören ünlü çift panik oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi ünlü çift panik oldu: Gitmezlerse sudan çıkmam

Selin Şekerci (32) ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi İbrahim Selim (42), ilk kez Marmaris'te Barba Saranda isimli mekanda objektiflere yansıdı.

Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi ünlü çift panik oldu: Gitmezlerse sudan çıkmam

Sabah saatlerinde kahvaltı yapan çift, soluğu denizde aldı. Dalgalı denizde yüzmekte zorlanan ikiliden İbrahim Selim, gazetecileri fark edince panik yaptı.

Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi ünlü çift panik oldu: Gitmezlerse sudan çıkmam

'NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ?'
Sevgilisine gazetecileri gösteren Selim, "Ne yapacağız şimdi?" diyerek sitem etti. Selim'in aksine Şekerci'nin rahat hareketleri dikkat çekti.

Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi ünlü çift panik oldu: Gitmezlerse sudan çıkmam

Denizin içinden objektiflere el sallayan 32 yaşındaki güzel oyuncu, İbrahim Selim'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Selin Şekerci, denizden çıkmak için bir süre merdivende bekledi. Mekan çalışanlarından havlu istedi. O arada da mekanın sahibi Dilara Endican gazetecilerin yanına giderek, "Bu yaptığınız çok ayıp özel hayatı ihlal ediyorsunuz" diyerek sitem etti.