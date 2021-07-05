Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi ünlü çift panik oldu: "Gitmezlerse sudan çıkmam"
Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Geçtiğimiz hafta aşk yaşadıkları ortaya çıkan Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim, ilk defa Marmaris'te objektiflere takıldı. Sabah saatlerinde kahvaltı yaptıktan sonra soluğu denizde alan çift, gazetecileri fark edince panik oldu. Gazetecilere görüntü vermek istemeyen İbrahim Selim sevgilisine, "Gitmezlerse sudan çıkmam" deyince Şekerci kahkahaya boğuldu ve soluğu gazetecilerin yanında aldı. Ünlü oyuncu, "Lütfen daha çekmeyin. Çıksın adam artık sudan" diyerek muhabirleri ikna etti. İşte sürpriz aşkın ilk karesi...
Denizin içinden objektiflere el sallayan 32 yaşındaki güzel oyuncu, İbrahim Selim'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Selin Şekerci, denizden çıkmak için bir süre merdivende bekledi. Mekan çalışanlarından havlu istedi. O arada da mekanın sahibi Dilara Endican gazetecilerin yanına giderek, "Bu yaptığınız çok ayıp özel hayatı ihlal ediyorsunuz" diyerek sitem etti.