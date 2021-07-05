Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatilde! Sürpriz aşkta ilk görüntü geldi ünlü çift panik oldu: "Gitmezlerse sudan çıkmam"

Denizin içinden objektiflere el sallayan 32 yaşındaki güzel oyuncu, İbrahim Selim'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Selin Şekerci, denizden çıkmak için bir süre merdivende bekledi. Mekan çalışanlarından havlu istedi. O arada da mekanın sahibi Dilara Endican gazetecilerin yanına giderek, "Bu yaptığınız çok ayıp özel hayatı ihlal ediyorsunuz" diyerek sitem etti.