Survivor'da ateş bacayı sardı deniyordu Aleyna Kalaycıoğlu sonunda İsmail Balaban'ı açıkladı 'Rahatsız oluyorum Batuhan...'
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Yarışmaya nişanlı gelen İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ve ailesinin yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. Öte yandan yarışmadaki bir diğer olaylı isim Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. İkilinin yarışma sonrası aşk yaşamay başladığı iddia ediliyordu. Konuya Aleyna Kalaycıoğlu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada İsmail ve Aleyna yakınlıklarıyla biliniyordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı Batuhan'la aşk dedikodularına karışıyorken; böyle bir şeyin olmadığını ise sosyal medya tarafından duyurmuşlardı. Son olarak ortaya atılan iddialara göre İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu aşkı ise resmen başlamıştı.
Survivor İsmail ve Aleyna; Survivor bitiminden sonra neredeyse her gün bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşıyor. Bu anları sosyal medya hesaplarından ise paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor sonrasında düzenlediği partiye katılmış olan İsmail, Aleyna ile sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi.
Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban ise sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak birbirlerine şarkı söylediklerini paylaşmışlardı. Bu anlar ise İsmail ve Aleyna'nın birbirine aşık olduğu iddialarını yükseltmişti. Survivor yarışmasında birbirlerine abi – kardeş olarak hitap eden isimlerin bir araya gelerek böyle paylaşımlar yapması ise birçok kişi tarafından sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.