Survivor'da ateş bacayı sardı deniyordu Aleyna Kalaycıoğlu sonunda İsmail Balaban'ı açıkladı 'Rahatsız oluyorum Batuhan...'

Kısa bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban ise sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak birbirlerine şarkı söylediklerini paylaşmışlardı. Bu anlar ise İsmail ve Aleyna'nın birbirine aşık olduğu iddialarını yükseltmişti. Survivor yarışmasında birbirlerine abi – kardeş olarak hitap eden isimlerin bir araya gelerek böyle paylaşımlar yapması ise birçok kişi tarafından sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.