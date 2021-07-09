Aşıklar Çeşme'de ortaya çıktı! İfşa mesajlarının ardından Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu yan yana! Yüzmek bahane sohbet şahane...

Aşıklar Çeşme'de ortaya çıktı! İfşa mesajlarının ardından Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ilk kez yan yana! Aşk yaşadıkları sosyal medya mesajlarıyla ortaya çıkan Berk Atan (29) ve Selin Yağcıoğlu (31), ilk kez birlikte görüntülendi. Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift suyun içinde sohbet ederken kameralara takıldı. İşte aşkın ilk karesi ve sizler için derlediğimiz '2021 yaz tatilinde hangi ünlü, kiminle, nerede, ne yapıyor?' sorularının yanıtları...

09.07.2021 10:41 - Son Güncelleme: 09.07.2021 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





