Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve'den bomba paylaşım!
Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve Boluğur, Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalar ve hüsranla sonuçlanan aşk hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiren Boluğur'dan yaz pozları gelmeye başladı. Sarı mayosu ile kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Merve Boluğur'un özel hayatı merak ediliyor.
09.07.2021 10:05
- Son Güncelleme: 09.07.2021 10:13
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, şansını YouTube'da denemiş, açtığı kanalda videolar çekmeye başlamıştı. Youtuberlığın ardından şarkıcılığa da soyunan oyuncu, aradığını burada da bulamayınca yaptığı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etmişti.