Vav TV İzle

Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve'den bomba paylaşım!

Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve Boluğur, Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalar ve hüsranla sonuçlanan aşk hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiren Boluğur'dan yaz pozları gelmeye başladı. Sarı mayosu ile kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Merve Boluğur'un özel hayatı merak ediliyor.

09.07.2021 10:05 - Son Güncelleme: 09.07.2021 10:13
Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve'den bomba paylaşım!

MERVE'DEN YAZA BOMBA GİRİŞ!

Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan oyuncu Merve Boluğur, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve'den bomba paylaşım!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz günşerde sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, hayalindeki erkeği tanımladı.

Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve'den bomba paylaşım!

33 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum."

Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve'den bomba paylaşım!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, şansını YouTube'da denemiş, açtığı kanalda videolar çekmeye başlamıştı. Youtuberlığın ardından şarkıcılığa da soyunan oyuncu, aradığını burada da bulamayınca yaptığı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etmişti.

Merve Boluğur sarı mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti yorum yağdı! Yaz tatiline giriş yapan Merve'den bomba paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde tatil için saçlarını kestiren ve "Tatil imajım" notuyla paylaşan Merve Boluğur soluğu tatilde aldı. Sarı mayosuyla poz veren Boluğur'a yorum yağdı.